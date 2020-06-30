"Лісовий" скандал з IKEA пов’язаний з ринковою боротьбою - експерт

Скандал, пов’язаний із нібито незаконною закупівлею шведською компанією IKEA української деревини, швидше за все, є наслідком ринкової боротьби.

Таку думку в інтерв’ю Укрінформу висловив директор Навчально-наукового інституту лісового і садово-паркового господарства Національного університету біоресурсів і природокористування України (НУБіП) академік Петро Лакида.

"Іде серйозна ринкова боротьба, IKEA - це дійсно величезний, потужний виробник дешевих меблів..., у нас є велика проблема з нашим законодавством, закон тиші (період, коли вирубка заборонена - ред.), його трактування мають пробіли. Я вчора дуже детально почитав звіт цієї міжнародної організації (британська екоорганізація Earthsight - ред.), я не думаю, що такий промисловий потужний гігант, який вкладає величезні кошти в екологію, соціальні програми, буде нехтувати своїм іміджем для того, щоб брати нелегальну деревину", - сказав Лакида.

На його думку, "можливо, є якісь порушення", але проблема швидше полягає в українському законодавстві, "що там рубалися букові ліси під час сезону тиші, а це в нашому розумінні - незаконна рубка".

"Але щоб хтось приїхав без документів, зрубав ліс і продав IKEA - я в це не вірю, тому що вони дуже серйозно відстежують так званий ланцюжок поставки від лісу до заводу або до споживача і на це тратять дуже великі кошти. Я не можу гарантувати законність дій всіх лісівників, всіх керівників, в корупційній країні не може бути одна якась галузь некорумпованою...", - додав академік.

Як повідомляв Укрінформ, британська неурядова організація Earthsight днями оприлюднила результати 18-місячного розслідування, в якому стверджується, що шведська компанія IKEA продає букові стільці, вироблені з деревини, отриманої шляхом незаконних рубок у лісах українських Карпат.

За словами авторів розслідування, незаконна деревина була використана у виробництві ряду відомих товарів, зокрема її легендарних складних стільців, складних стільців (з панелей) Terje та найпопулярніших стільців до обіднього столу Ingolf.

Щороку продаються десятки тисяч стільців, вироблених із незаконної деревини, в магазинах IKEA по всьому світу, в тому числі у США, Великі Британії та Німеччині, стверджують в Earthsight.

Зазначається, що ця незаконна заготівля деревини можлива через корумпованість державних лісогосподарських підприємств, які управляють більшістю лісів України.

В дослідженні також зазначається, що левова частка деревини має сумнівне походження, а відтак не може називатися екологічною.

Водночас директор ТОВ "ВГСМ", котре виробляє продукцію для ІКЕА у Великому Бичкові на Закарпатті, Ірина Мацепура в коментарі Укрінформу заперечила виготовлення продукції для цієї шведської компанії із деревини, незаконно вирубаної в українських Карпатах. За її словами, якість цього дослідження низька, основна претензія - до походження деревини для екостільця Terje, який ВГСМ навіть не виробляє.

Вона також наголосила, що всі претензії європейських дослідників базуються на нестиковках європейського та українського законодавства щодо ведення лісогосподарської діяльності. Зокрема, в розумінні європейського аконодавства незаконні рубки - це будь-які рубки з помилками (як, наприклад, зрубані дерева в сезон тиші, про що йдеться в дослідженні). В розумінні українського закону нелегальна рубка - це рубка без лісорубного квитка.