Минулого тижня банки видали доступних кредитів на 381 мільйон - Мінфін

Упродовж минулого тижня уповноважені банки видали підприємцям 178 нових кредитів за державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%».

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів у Facebook.

"У рамках Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» уповноважені банки за минулий тиждень видали 178 нових кредитів на загальну суму 381 мільйон гривень", - ідеться у повідомленні.

Загалом, станом на 30 червня 2020 року, вже видано 899 кредитів на загальну суму 810,401 млн гривень.

Крім того, цього тижня було видано перший кредит на поповнення обігових коштів в рамках антикризового пакета, яким було доповнено програму «Доступні кредити 5-7-9%». Сума позики – 1 млн гривень.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Мінекономіки, станом на 22 червня вже видано 721 кредит на загальну суму 509,4 млн грн: 57% - у галузі сільського господарства; 17% - торгівля та виробництво; 6% - промислова переробка.