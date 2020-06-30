Торік був прогрес у досягненні 15 із 17 цілей сталого розвитку – Мінекономіки

У 2019 році був прогрес у досягненні 15 із 17 цілей сталого розвитку – Мінекономіки

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

«Мінекономіки підготувало перший Добровільний національний огляд щодо прогресу України у досягненні Цілей сталого розвитку (ЦСР). У документі наведено підсумки першого етапу системної роботи, який охоплює адаптацію ЦСР в Україні, моніторинг та аналіз ключових тенденцій, оцінку ступеня інкорпорації завдань ЦСР у стратегічні та програмні документи України. Огляд надає бачення здобутків та викликів на шляху досягнення кожної із 17 цілей та динаміку їх реалізації. Так, за підсумком 2019 року Україна у цілому досягла прогресу за 15-ма з 17-ти цілей», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, до процесу підготовки огляду ЦСР були залучені представники центральних органів виконавчої влади, агентств системи ООН в Україні, Національної академії наук України, наукових інститутів, громадських організацій та бізнесу, насамперед, учасників Глобального договору ООН в Україні. Також Мінекономіки були проведено вебінари з обговорення огляду ЦСР за чотирма основними напрямами цілей: економічним, екологічним, соціальним та інституційним. В обговоренні взяли участь понад 200 експертів.

Як повідомлялося, цілі сталого розвитку — ключові цілі глобального розвитку, що були ухвалені всіма країнами-членами ООН у 2015 році на саміті ООН зі сталого розвитку.

Було визначено, що для сталого розвитку країнам треба досягнути до 2030 року таких цілей: подолання бідності; розвиток сільського господарства; міцне здоров’я; якісна освіта; гендерна рівність; чиста вода; доступна та чиста енергія; гідна праця та економічне зростання; промисловість, інновації та інфраструктура; скорочення нерівності; сталий розвиток міст; відповідальне споживання та виробництво; пом’якшення наслідків зміни клімату; збереження морських ресурсів; захист екосистеми суші; мир, справедливість та сильні інститути; партнерство заради стійкого розвитку.

Читайте також: У Мінекономіки заявляють про зростання інтересу до програми доступних кредитів

Мінекономіки підготувало добровільний національний огляд щодо прогресу України у досягненні ЦСР відповідно до доручення Прем’єр-міністра України щодо виконання Указу Президента України №722/2019 від 30 вересня 2019 року «Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року».