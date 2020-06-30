В Україні розвантажують п'ятий танкер із нафтою для Білорусі
Про це повідомляє пресслужба АТ "Укртранснафта" у Facebook.
"Сьогодні, 30 червня, Укртранснафта розпочала розвантаження на МНТ "Південний" танкера з нафтою для потреб Білорусі. Це вже п’ятий танкер, прийнятий з початку року в рамках договору з BNK (UK) Limited (Великобританія), яка є дочірньою компанією ЗАТ "Білоруська нафтова компанія", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що судно доставило 85 тис. тонн нафти сорту Azeri Light.
Після розвантаження нафту транспортуватимуть нафтопроводом "Одеса - Броди" та однією з двох гілок магістрального нафтогону "Дружба" на Мозирський НПЗ.
Як повідомлялося, у березні-квітні 2020 року в рамках угоди з BNK (UK) Limited Укртранснафта прийняла чотири танкерні партії нафти на МНТ "Південний" загальним обсягом близько 350 тис. тонн.