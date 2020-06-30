В Україні розвантажують п'ятий танкер із нафтою для Білорусі

АТ "Укртранснафта" 30 червня 2020 року розпочало розвантажувати п'ятий танкер із 85 тис. тонн нафти для Білорусі.

Про це повідомляє пресслужба АТ "Укртранснафта" у Facebook.

"Сьогодні, 30 червня, Укртранснафта розпочала розвантаження на МНТ "Південний" танкера з нафтою для потреб Білорусі. Це вже п’ятий танкер, прийнятий з початку року в рамках договору з BNK (UK) Limited (Великобританія), яка є дочірньою компанією ЗАТ "Білоруська нафтова компанія", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що судно доставило 85 тис. тонн нафти сорту Azeri Light.

Після розвантаження нафту транспортуватимуть нафтопроводом "Одеса - Броди" та однією з двох гілок магістрального нафтогону "Дружба" на Мозирський НПЗ.

Як повідомлялося, у березні-квітні 2020 року в рамках угоди з BNK (UK) Limited Укртранснафта прийняла чотири танкерні партії нафти на МНТ "Південний" загальним обсягом близько 350 тис. тонн.