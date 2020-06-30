Світовий банк надасть $160 мільярдів допомоги для подолання наслідків COVID-19
Про це повідомляє пресслужба Світового банку.
«Як Група Світового Банку реагує на COVID-19:…Протягом наступних 15 місяців ми виділимо до 160 млрд доларів фінансової підтримки на надання країнам допомоги у захисті вразливих груп населення, підтримці бізнесу та стимулюванні відновлення економіки, включно з 50 млрд доларів нових коштів МАР (Міжнародна асоціація розвитку, яка є інституцією Світового банку, - ред.) у формі грантів або пільгових кредитів», - ідеться у повідомленні.
Як повідомлялось, група Світового банку є одним із найбільших у світі джерел фінансування та знань для країн, що розвиваються, вживає широкомасштабних оперативних заходів, щоб допомогти цим країнам ефективніше реагувати на пандемію.
Станом на 30 червня у світі загалом підтверджено більше 10,4 млн випадків COVID-19, з них 508 тис. летальних. В Україні лабораторно підтверджені 44 334 випадки COVID-19, за добу — 706 нових.