Світовий банк надасть $160 мільярдів допомоги для подолання наслідків COVID-19

Група Світового банку для подолання наслідків COVID-19 протягом 15 місяців виділить 160 млрд дол. фінансової підтримки країнам для захисту вразливих груп населення, підтримки бізнесу та стимулювання відновлення економіки.

Про це повідомляє пресслужба Світового банку.

«Як Група Світового Банку реагує на COVID-19:…Протягом наступних 15 місяців ми виділимо до 160 млрд доларів фінансової підтримки на надання країнам допомоги у захисті вразливих груп населення, підтримці бізнесу та стимулюванні відновлення економіки, включно з 50 млрд доларів нових коштів МАР (Міжнародна асоціація розвитку, яка є інституцією Світового банку, - ред.) у формі грантів або пільгових кредитів», - ідеться у повідомленні.

Як повідомлялось, група Світового банку є одним із найбільших у світі джерел фінансування та знань для країн, що розвиваються, вживає широкомасштабних оперативних заходів, щоб допомогти цим країнам ефективніше реагувати на пандемію.

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Станом на 30 червня у світі загалом підтверджено більше 10,4 млн випадків COVID-19, з них 508 тис. летальних. В Україні лабораторно підтверджені 44 334 випадки COVID-19, за добу — 706 нових.