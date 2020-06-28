Зеленський підписав зміни до Бюджетного кодексу

Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України" щодо ефективного фінансування розвитку дорожньої галузі.

Про це повідомляється на сайті глави держави.

"Документ забезпечує ефективне фінансування розвитку дорожньої галузі України. Завдяки цьому закону обласні державні адміністрації зможуть залучити додаткове фінансування у вигляді кредитних коштів на ремонти доріг місцевого значення вже у 2020 році", - йдеться в повідомленні.

Згідно з ухваленим законом, 90% загального обсягу субвенції розподіляється між відповідними місцевими бюджетами (крім бюджету міста Києва) залежно від протяжності автомобільних доріг місцевого значення у відповідній адміністративно-територіальній одиниці станом на 1 січня року, що передує плановому. Вказані кошти можуть спрямовуватися на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання вулиць та доріг комунальної власності в населених пунктах у розмірі не більше 20% обсягу такої субвенції, затвердженого законом про державний бюджет України для відповідного місцевого бюджету.

Також ці кошти можна буде спрямувати на погашення та обслуговування місцевого боргу за місцевими внутрішніми й зовнішніми запозиченнями, залученими для виконання ремонтно-будівельних робіт на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення та комунальної власності, у розмірі не більше 30% обсягу такої субвенції.

Як повідомлялося, Верховна Рада 4 червня ухвалила закон №3510 "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України", що покликаний допомогти місцевій владі отримати фінансування для ремонту автодоріг.