МБРР виділить Україні $350 мільйонів кредиту на економічне відновлення

Україна отримає від Міжнародного банку реконструкції та розвитку 350 мільйонів доларів США на підтримку проєкту "Перша позика на політику розвитку у сфері економічного відновлення".

Таке рішення ухвалила Рада директорів Світового банку, повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

"Пандемія COVID-19 спричинила стрімкий економічний спад, що позначився на доходах простих українців і малого бізнесу та створив додаткове навантаження на державний бюджет. В рамках цієї позики на політику розвитку надається 350 мільйонів доларів США на підтримку державного бюджету у скрутні часи", - зазначив новопризначений директор Світового банку у справах Білорусі, Молдови та України Аруп Банерджи.

За його словами, Світовий банк вітає зобов’язання уряду щодо реформ, спрямованих на підготовку економіки до відновлення, зокрема суттєві кроки, зроблені для зняття мораторію на продаж сільськогосподарських земель, та збільшення виплат вразливим групам населення похилого віку.

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Як зазначають у Мінфіні, це перший проєкт серії позик на підтримку політики розвитку загальним обсягом 700 млн доларів США, який підтримує зусилля уряду України в реалізації реформ за низкою напрямів. Серед них - посилення демонополізації та антикорупційних інститутів, зокрема шляхом анбандлінгу власності в газовій галузі, удосконалення правової бази для концесій та зміцнення антикорупційних інститутів; зміцнення ринку землі та кредитного ринку шляхом створення прозорого ринку сільськогосподарських земель з відповідними гарантіями захисту, посилення механізму врегулювання непрацюючих кредитів та нагляду за небанківськими фінансовими установами; підкріплення системи соціальної підтримки шляхом збільшення розміру пенсійних виплат.

«Міністерство фінансів вітає рішення борду Міжнародного банку реконструкції та розвитку про виділення першого траншу. Ми високо цінуємо підтримку наших міжнародних партнерів. Адже це дозволяє нам утримувати незмінним курс України у проведенні політичних та економічних реформ, які є основою для макроекономічної стабілізації та збалансованого зростання», - підкреслив заступник міністра фінансів з питань європейської інтеграції України Юрій Гелетій.

Він додав, що кошти, виділені МБРР, надійдуть до державного бюджету, що допоможе скоротити його дефіцит.