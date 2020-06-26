Передача в концесію Херсонського порту сприятиме розвитку всього регіону - Криклій

Передача в концесію Херсонського морського торговельного порту означає не лише стабільний подальший розвиток підприємства, а й добробут всього міста та регіону.

Про це заявив міністр інфраструктури України Владислав Криклій, коментуючи відповідну угоду про концесію, повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури.

“Сьогодні ми передаємо в концесію перший масштабний об’єкт в Україні - Херсонський морський торговельний порт. Для самого підприємства це означає не лише стабільний подальший розвиток і робочі місця для людей, а й добробут всього міста та регіону. Завдяки модернізації порту Херсона ми створимо сприятливі умови для зростання економіки країни», - наголосив він.

За словами міністра, відповідно до договору, компанія-концесіонер ТОВ “Рисоіл-Херсон” інвестує у розвиток порту близько 300 млн грн. Крім цього, понад 18 млн буде вкладено в місцеву інфраструктуру.

Криклій також нагадав, що планувалося підписати концесійні договори портів “Ольвія” та Херсон в один день, але карантин вніс свої корективи. «Проте, незважаючи на різні обставини, пройшовши цей непростий шлях, сьогодні ми доводимо роботу до кінця. Разом з тим, концесія порту “Ольвія” буде підписана найближчим часом. А наступним концесійним проєктом, який зараз активно готується, стане Чорноморський морський торговельний порт”, - зазначив міністр інфраструктури.

Глава відомства подякував команді Міністерства інфраструктури, проєктному офісу SPILNO та партнерам з Міжнародної фінансової корпорації (IFC, Група Світового банку) та Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) за ефективну роботу і плідну співпрацю.

Зокрема, IFC у співпраці з ЄБРР надала всебічну підтримку Міністерству інфраструктури України в підготовці та проведенні концесійних конкурсів у морських портах Херсон та Ольвія. В рамках співпраці IFC розробила концесійну угоду та критерії участі в тендері відповідно до міжнародних стандартів та найкращих практик реалізації схожих проектів, поінформували в міністерстві.

“Ми хочемо привітати уряд з успішним підписанням першої в Україні угоди з державно-приватного партнерства відповідно до найкращих міжнародних практик. Проєкт було розроблено на основі прогресивного досвіду IFC у підготовці концесійних угод та державно-приватних партнерств, що досягли високих результатів. Херсонський морський торговельний порт буде модернізовано за підтримки консорціуму Risoil S.A. та Georgian Industrial Group, що став переможцем конкурсу. Саме такі проєкти сприятимуть економічному зростанню держави, розвиватимуть її інфраструктуру та розширять експорт. Додатково до проєкту концесії морського порту “Ольвія”, що відбудеться невдовзі, IFC вже розробляє понад 5 пілотних концесійних проєктів для мобілізації інвестицій приватного сектору в дороги, аеропорти, залізницю та енергетику, а також у сектор охорони здоров’я”, - прокоментував підписання концесійного договору регіональний менеджер IFC в Україні, Білорусі та Молдові Джейсон Пеллмар.

У свою чергу заступник директора Європейського банку реконструкції та розвитку в Україні Марк Магалецький зазначив, що ЄБРР пишається своєю участю у підготовці цього вкрай важливого концесійного проєкту. “Херсонський проєкт ілюструє можливості для інвестицій в транспортний сектор України, відкриваючи її для глобальних перевізників і стивідорних компаній, а також сприяє реалізації концесійних проєктів в інших секторах. Ми вітаємо уряд України з цим досягненням і бажаємо успіхів Risoil і Georgian Industrial Group в реалізації проєкту”, - відзначив Магалецький.

Відповідно до договору, концесіонеру ТОВ “Рисоіл-Херсон” надається виключне право створювати, будувати і управляти Херсонським морським торговельним портом з метою його модернізації та подальшого розвитку. Період дії концесії триватиме 30 років.

ТОВ "Рисоіл-Херсон" - це консорціум у складі ТОВ "Петро Ойл Енд Кемікалс", що входить до групи компаній Georgian Іndustrial Group, та українського портового оператора АТ RISOIL S.A. (Швейцарія).

Georgian Іndustrial Group є однією з найбільших промислових груп Грузії. GIG працює у різних сферах діяльності з фокусом на енергетичному секторі (виробництво та торгівля електроенергією, заправка та торгівля природним газом). GIG також займається комерційною нерухомістю, будівельними матеріалами та металовиробництвом.

Група агропромислових компаній RISOIL заснована в Женеві, Швейцарія. RISOIL S.A. представлена в Україні компаніями: Risoil Terminal - найбільший універсальний експортно-імпортний термінал із перевалки українських харчових рослинних олій і зернових в Чорноморському регіоні; "Рисоіл-Південь" - термінал з перевалки олії в Південному; "Роздільнянський елеватор" (Одеська область); "Морський технічний центр" - спеціалізується на наданні комплексних послуг з перевалки контейнерів і навалювальних вантажів.

Як повідомлялося, у церемонії підписання договору про передачу в концесію Херсонського морського торговельного порту взяв участь Президент України Володимир Зеленський, який у п’ятницю, 26 червня, перебуває з робочою поїздкою на Херсонщині.