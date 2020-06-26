Незаконні рубки лісу в Україні зменшилися на 46%

За перше півріччя 2020 року незаконні рубки деревини в Україні зменшилися на 46% порівняно із аналогічним періодом минулого року.

Про це заявив голова Державного агентства лісових ресурсів України Андрій Заблоцький, повідомляє пресслужба Держлісагентства.

«Нам вдалося зменшити на 46% незаконні рубки, у порівнянні з піврічним періодом минулого року. Щоденні рейдові патрулювання лісів, нові стандарти деревини, підключення до електронного обліку деревини всіх лісокористувачів, електронні аукціони, нові незаангажовані кадри вже дають свої результати», - зазначив Заблоцький.

Втім, за його словами, лише рейди не здатні вирішити всіх проблем. Потрібно змінювати підходи і в середині системи.

«Для цього ми розробили законопроєкт щодо комплексного вирішення проблеми незаконних рубок та обігу деревини», - зауважив голова відомства.

За його інформацією, документ вже опрацьований експертами і переданий до Комітету Верховної Ради з питань екологічної політики та природокористування.

Одна з важливих змін, яку пропонує законопроєкт, – лісгоспи перестануть видавати самі собі дозволи на заготівлю деревини (лісорубні квитки).

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Голова Держлісагентства розповів, що наразі територіальні органи відомства видають лісорубні квитки лише на планову заготівлю стиглого лісу. А, наприклад, на санітарні рубки лісокористувачі, незалежно від підпорядкування, самі собі видають дозволи.

«Моя позиція: постійні лісокористувачі та власники лісів не повинні самі видавати дозволи, і самі рубати. Пропонуємо встановити єдиний підхід щодо видачі лісорубних квитків для всіх видів рубок і для всіх лісокористувачів чи власників лісів виключно дозвільним органом», - підкреслив Заблоцький.