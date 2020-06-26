Мінфін презентував концепцію запровадження особливих умов оподаткування прибутку

Мінфін презентував концепцію запровадження особливих умов оподаткування прибутку

Укрінформ
Міністерство фінансів презентувало концепцію запровадження особливих умов оподаткування податком на прибуток підприємств.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну за підсумками наради з представниками бізнес-асоціацій.

"Під час зустрічі було презентовано Концепцію запровадження особливих умов оподаткування податком на прибуток підприємств", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що сьогодні в парламенті розглядаються законопроєкти про запровадження податку на виведений капітал. У міністерстві впевнені, що це важлива ініціатива, яка має переваги як для бізнесу, так і держави, але й несе ризики.

Ключовим ризиком є значні втрати бюджету в перші роки запровадження податку на виведений капітал. За попередніми оцінками запровадження цієї моделі з 2021 року може призвести до прямих втрат бюджету у короткостроковій перспективі щонайменше у сумі близько 53 млрд грн.

«Приймати модель податку на виведений капітал в чистому вигляді в умовах, в яких держава існує сьогодні, неможливо. Тому ми пропонуємо запровадити спеціальний податок на прибуток підприємств для платників в межах окремих регіонів, в яких є незначні надходження цього податку», - сказала заступниця міністра фінансів Світлана Воробей.

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За експертною оцінкою, сума втрат надходжень податку на прибуток підприємств у разі впровадження спеціальних умов оподаткування може становити близько 1 млрд грн у перший рік, але з іншого боку, це дасть додаткові стимули для розвитку бізнесу і не так сильно вплине на бюджет.

Як повідомлялося, законопроєкт «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування податком на прибуток підприємств» вже оприлюднено на сайті Мінфіна.

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