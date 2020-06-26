Нацкомісія затвердила план розвитку українських газосховищ на наступні 10 років

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, затвердила План розвитку газосховищ Оператора газосховищ АТ «Укртрансгаз» на 2020-2029 роки, а також інвестиційну програму українських ПСГ на 2020 рік.

Відповідна постанова № 1151 від 24.06.2020 р., опублікована на сайті НКРЕКП.

Відповідно до документа, загальний обсяг інвестицій в інфраструктуру ПСГ на 2020-2029 рр. становить 13,5 млрд грн (без ПДВ).

Цьогоріч на реконструкцію об’єктів підземних газосховищ заплановано спрямувати 576,9 млн грн (без ПДВ).

Згідно з інвестиційною програмою на 2020 рік, окрім поточних ремонтів та програм, Оператор ПСГ реалізовує три масштабних інвестиційних проєкти. Зокрема, на Дашавському ПСГ переобладнають установку осушення газу з автоматизацією технологічного процесу. Це дасть змогу забезпечити якісні параметри газу, який подається в магістральні газопроводи, а також поліпшити ефективність роботи технологічного обладнання та газосховищ в цілому.

Другий запланований об’єкт на поточний рік – перша черга реконструкції газозбірного пункту Богородчанського газосховища. Заміна застарілого обладнання допоможе досягти максимальних проєктних показників роботи сховища, автоматизувати регулювання закачування і відбір газу та зменшити шкідливий вплив на навколишнє середовище.

У поточному році також заплановано розпочати реконструкцію компресорного цеху №4 дотискувальної компресорної станції Більче-Волиця, а саме замінити газотурбінні агрегати, цехові системи і комунікації.

«Ми вдячні регулятору та учасникам ринку за конструктивний діалог під час розробки та затвердження плану розвитку газосховищ. Підтримання інфраструктури ПСГ на належному рівні вкрай важливо для забезпечення енергетичної незалежності нашої держави та зміцнення позицій України на європейському газовому ринку. Наступного року Укртрансгаз планує подати на розгляд НКРЕКП більш амбітний план розвитку газосховищ. Зокрема, він буде включати виведення з експлуатації неефективних сховищ», – зазначив генеральний директор Укртрансгазу Сергій Олексієнко.

Як повідомляв Укрінформ, з початку року до підземних газосховищ України закачано 4,1 млрд куб. м природного газу (+5% до аналогічного періоду минулого року). З них для зберігання в режимі «Митний склад» закачано 2,2 млрд куб. м, в тому числі компаніями-резидентами – 0,9 млрд куб. м, компаніями-нерезидентами – 1,3 млрд куб. м.

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На початок червня, запас природного газу в українських ПСГ складає 18,0 млрд куб. м. Це на 57% перевищує минулорічні показники.