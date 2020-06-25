Українська “труба” в безпеці. Із сусідів найбільше потерпає Румунія

Транзиту газу повінь не загрожує. Для відновлення ж доріг потрібні місяці і сотні мільйонів. Великі проблеми у всієї “залежної від Карпат” Європи

“Висока вода” у західних регіонах України – це не лише непоправні людські втрати, шалені збитки для бізнесу, місцевих громад, держави й населення. А й реальна загроза об’єктам критичної інфраструктури. Передовсім, газової, з якою, як відомо, не жартують... Бо йдеться і про економічні втрати, й додаткові незручності для потерпілих родин, і екологічні виклики та загрози безпеці. Адже через регіон проходять нитка магістрального газопроводу Уренгой-Помари-Ужрогод і трубопроводи, якими забезпечуються реверсні постачання газу в Україну – зокрема зі словацького напрямку. Тут розташована низка прикордонних газовимірювальних станцій – "Ужгород", “Берегово”, “Теково”, а також об’єктів найбільшого в країні Західноукраїнського (Передкарпатського) комплексу зберігання газу – Богородчанське, Калуське, Угерсько-Білче-Волицьке підземні газосховища. А ще – тисячі кілометрів регіональних газогонів та місцевих газорозподільчих мереж.

Унаслідок стихії постачання “блакитного палива” до низки населених пунктів регіону тимчасово припинялося. Приміром, довелося від’єднувати газопровід-відвід, що забезпечує ресурсом Чернівці, використовуючи обхідні потужності. За останніми даними, вода в районах стихійного лиха спадає. Тож, сподіватимемося, загрози руйнування газової інфраструктури немає. А “проблемні” ділянки швидко відновлять.

Постачання “блакитного палива” до низки населених пунктів тимчасово припинялося

Інша справа – дорожня інфраструктура. Заподіяні їй збитки – колосальні. На відновлення зруйнованих доріг та мостів знадобиться чимало часу і грошей. Першочергове завдання – відновити сполучення із десятками сіл, які наразі повністю відрізані “від цивілізації”. До речі, така ж біда спіткала і деяких наших європейських сусідів, де дорожній інфраструктурі також заподіяно багатомільйонних збитків. Укрінформ зібрав інформацію про втрати і перспективи відновлення інфраструктури Карпатського регіону.

ГТС працює без збоїв. Розподільчі мережі пошкоджено лиш на одній ділянці

Як запевнили в ТОВ “Оператор газотранспортної системи України”, магістральним газопроводам, якими “блакитне паливо” помпують до Європи, стихія не нашкодила. Чого не скажеш про деякі об’єкти газопостачання регіонального та місцевого значення. Зокрема, стихія зруйнувала повітряний перехід газопроводу-відводу до ГРС “Брусниця” через річку Черемош біля села Завалля (Івано-Франківська область), що спричинило припинення газопостачання 9 населених пунктів на Буковині. “Відновлення газопроводу через річку Черемош та ліквідація наслідків аварії розпочнуться відразу, тільки-но стихне негода”, – повідомили у пресслужбі ТОВ. І уточнили, що відновленню пошкодженої ділянки наразі заважає те, що через затяжні зливи й підтоплення територій рух багатьма дорогами і мостами у регіоні обмежений. Тому немає можливості перекинути до проблемної ділянки усю необхідну спецтехніку.

До речі, задля оперативного реагування та забезпечення безперебійного газопостачання українських і європейських споживачів Оператор ГТС визначив всі потенційно небезпечні ділянки та розробив план локалізації у випадку аварійних ситуацій, а також сценарії переключень газових потоків. Ведеться постійний моніторинг рівня води і стану опорних конструкцій в місцях переходу газогонів через річки. Мобілізовано всі технічні служби та ремонтні бригади. Зараз одним із найбільших ризиків фахівці називають велику ймовірність підтоплення газорозподільної станції “Могилів-Подільський” на Вінниччині.

Могилів-Подільський. Набережна

При цьому в ТОВ “Оператор ГТС України” запевняють: “Транзит газу до країн ЄС і транспортування до споживачів у решті населених пунктів України здійснюється безперебійно у запланованих обсягах. Об’єкти ГТС, що беруть участь у забезпеченні транзиту, перебувають під особливим контролем. Наразі фахівці компанії оцінюють ризики як “прийнятні”.

“Дорожні” збитки. Щонайменше 235 мільйонів

У четвер в Укравтодорі повідомили про повне відновлення руху дорогами державного значення у регіоні стихійного лиха – в Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській і Чернівецькій областях. Тривають роботи із розблокування проїзду регіональними та місцевими автошляхами. “За оцінками фахівців, негода заподіяла дорожньому господарству збитків на майже 235 мільйонів гривень”, – повідомив на брифінгу міністр інфраструктури Владислав Криклій. Зруйновано і пошкоджено сотні кілометрів доріг та більше 200 мостів.

Найскладніша ситуація на Прикарпатті, де зруйновано 190 й пошкоджено понад 400 кілометрів доріг. Вода повністю знищила 90 і пошкодила 130 мостів. Найбільш пошкоджені автошляхи:

Н-09 Мукачево – Рахів – Богородчани – Івано-Франківськ – Рогатин – Бібрка – Львів;

Н-18 Івано-Франківськ – Бучач – Тернопіль;

Р-24 Татарів – Косів – Коломия – Борщів – Кам’янець-Подільський;

Р-62 Криворівня – Усть-Путила – Старі Кути – Вижниця – Сторожинець – Чернівці;

Т-09-03 Галич – Підгайці – Сатанів.

Збитки, заподіяні дорожньому господарству Івано-Франківщини, попередньо оцінюють у 104 мільйони гривень.

На Буковині зруйновано та пошкоджено 5 автомобільних доріг державного значення і низку естакад та мостів. Йдеться про траси:

Р-62 Криворівня – Усть-Путила – Старі Кути – Вижниця – Сторожинець – Чернівці;

Т-26-01 Чернівці – Вашківці – Путила – КПП “Руська” з під’їздом до КПП “Шепіт”;

Т-26-04 Чернівці – Герца – КПП “Дяківці”;

Т-26-06 /Н-03/ – Новоселиця – Герца – КПП “Дяківці”;

Т-26-09 /Р-62/ – Долішній Шепіт – КПП “Руська”.

Орієнтовні збитки – понад 40 мільйонів гривень. Через підвищення рівня води в річці Прут, підтоплення підходів до тимчасових технологічних мостів та зсуви земляного полотна транспортне сполучення на багатьох автошляхах Чернівецької області здійснюється в об'їзд.

На Закарпатті негода пошкодила та зруйнувала чотири автодороги державного значення і низку штучних споруд. Збитки сягають 24 мільйонів гривень. Зокрема, дорожникам доведеться відновлювати автошляхи:

Н-09 Мукачево – Рахів – Богородчани – Івано-Франківськ – Рогатин – Бібрка – Львів;

Н-13 Львів – Самбір – Ужгород;

Р-21 Долина – Хуст;

Т- 07-24 Хуст – Шаян – Вишково.

На Львівщині через підтоплення дороги обмежено рух транспорту на автошляху Т-14-19 Миколаїв – Жидачів – Калуш (км 43+700). Об’їзд здійснюється дорогам М-12 Стрий – Знам’янка, Н-09 Мукачево – Львів та Т-09-10 Бурштин – Калуш.

У Тернопільській області через намул ускладнено рух на 65 кілометрах доріг державного значення і на 4 мостах.

У п’ятницю обіцяють відновити залізничний рух на Прикарпатті. Першими вирушать у рейси приміські поїзди Коломия – Снятин та Івано-Франківськ – Яремча. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці. Загалом негода пошкодила 14 дільниць залізничної інфраструктури. Вже відновлено колії на перегонах Делятин – Яремче, Яремче – Микуличин, Долина – Вигода. Тривають роботи на перегонах Микуличин – Ворохта, Бурштин – Галич, Калуш – Бондарів та Заболотів – Видинів.

Також колійні працівники проводять позапланові огляди і обходи для виявлення та оперативного усунення пошкодень.

Зараз до приходу Дністром високої води із західних областей готуються на Одещині. "Мобілізували керівників Біляївського та Білгород-Дністровського районів, Маяківської та Яськівської ОТГ – саме вони можуть бути уражені негодою в першу чергу, а тому вже зараз разом із працівниками ДСНС, національною поліцією та прикордонниками працюємо, щоб вжити всіх необхідних заходів безпеки та обмежити доступ людей у найближчі дні до потенційно небезпечних місць", – повідомив у Facebook голова ОДА Максим Куций.

Тим часом Асоціація міжнародних автомобільних перевізників України домовилася про обмін інформацією щодо обмежень дорожнього руху з колегами із європейських країн, які також потерпають від повеней. Зокрема, за останніми даними, через негоду закрито низку автошляхів в Румунії (Дорога DN15 , km 237+887 та DN 57B km 1+200. Обмежено рух автошляхами DN17 km 92+500 та DN 1R km 14+600-21). Локальні повені також тривають у Чехії і Польщі. Але всі головні автошляхи там відкриті для руху. Далі – докладніше про ситуацію у наших сусідів та “сусідів наших сусідів”.

200-річний “повеневий” рекорд в Румунії. Проблеми у Чехії, Сербії, Боснії та Польщі

Найбільше від зливових дощів та їх наслідків цими днями потерпають гірські райони сусідньої Румунії. Є загроза для жителів трьох чвертей румунських регіонів. Минулої ночі підтопило ще кілька десятків сіл. Таким чином, постраждали більше 200 населених пунктів у трьох десятках повітів. Щонайменше троє людей загинули, декілька зникли безвісти.

Нинішня повінь – найсильніша в Румунії

За даними Національної адміністрації водних ресурсів Румунії, нинішня повінь – найсильніша в країні за понад 200 років. У центрі та на півночі сотні будинків знеструмлені і підтоплені внаслідок потужних злив. У повітах Бистриця-Несеуд, Сучава та Марамуреш (останній межує з Україною) оголошено “червоний” рівень повеневої небезпеки. Низка місцевих доріг заблоковані через високий рівень води та повалені дерева. Внаслідок негоди обмежено рух і на 4-х дорогах національного значення, на двох – повністю заблоковано.

Президент Румунії Йоганніс Клаус у телезверненні заявив, що повені в регіоні стали дедалі частішими і небезпечнішими через зміни клімату та багаторічну відсутність реакції на пов’язані із цим виклики.

Режим надзвичайної ситуації оголошено у двох десятках районів Сербії. Подекуди вода змила мости. Військові розпочали спорудження тимчасових понтонних переправ. Знищено врожай на десятках тисяч гектарів. Подібна ситуація у сусідній Боснії та Герцеговині, де рух багатьма дорогами ускладнено через зсуви ґрунту і руйнування мостів.

У Польщі й Чехії повені, здебільшого, локальні. Триває відновлення пошкоджених будинків та інфраструктури. Але... За прогнозами гідрометеорологів, посилюються загрози повеней ще й у Молдові, Угорщині та Словаччині.

Підготував Владислав Обух, Київ