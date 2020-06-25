В Україні збільшилося використання природного газу та мазуту

За травень 2020 року у порівнянні із травнем 2019 року використання природного газу та важких мазутів в Україні збільшилося, відповідно, на 13,6% та 55,8%.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

За минулий місяць в Україні було використано 2,89 млн тонн кам’яного вугілля (на 14,9% менше, ніж за травень 2019 року); 1,72 млн кубометрів природного газу (на 13,6% більше); 9,5 тис. тонн важких паливних мазутів (на 55,8% більше).

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Також за вказаний період (без урахування обсягів продажу населенню через автозаправні станції) було використано 37,3 тис. тонн моторних бензинів (на 14,7% менше, ніж за травень 2019 року); 344,3 тис. тонн дизельного палива (на 6,6% менше); 13,9 тис. тонн скрапленого газу (на 12,1% більше).