ПФУ завершив фінансування пенсій червня

ПФУ завершив фінансування пенсій червня

Укрінформ
Пенсійний фонд України завершив фінансування пенсій червня, спрямувавши на виплати 38,8 млрд грн.

Про це Пенсійний фонд України інформує на своїй сторінці у Facebook.

"25 червня 2020 року Пенсійний фонд України, згідно із затвердженим графіком, завершив фінансування пенсій червня. На пенсійні виплати сьогодні спрямовано 1,2 млрд грн", - ідеться в повідомленні.

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Як зазначається, загалом забезпечено фінансування пенсій червня на загальну суму 38,8 млрд грн.

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