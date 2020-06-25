ПФУ завершив фінансування пенсій червня

Пенсійний фонд України завершив фінансування пенсій червня, спрямувавши на виплати 38,8 млрд грн.

Про це Пенсійний фонд України інформує на своїй сторінці у Facebook.

"25 червня 2020 року Пенсійний фонд України, згідно із затвердженим графіком, завершив фінансування пенсій червня. На пенсійні виплати сьогодні спрямовано 1,2 млрд грн", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, загалом забезпечено фінансування пенсій червня на загальну суму 38,8 млрд грн.