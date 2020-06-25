Інфраструктуру у західних регіонах відновлюватимуть з резервного фонду - Криклій

Відновлення зруйнованої внаслідок повені інфраструктури на Заході України відбуватиметься за рахунок резервного фонду, а не програми "Велике будівництво".

На цьому наголосив міністр інфраструктури Владислав Криклій під час брифінгу 25 червня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Велике будівництво" - наша амбітна програма - не буде скорочена, все йде за планом. Власне, ті пошкодження (інфраструктури - ред.), які ми отримали внаслідок стихії, вони є непередбачувані, і ці витрати мають фінансуватися з резервного фонду", - сказав Криклій.

Він додав, що програма "Великого будівництва" в західних регіонах не буде скорочена і після ліквідації наслідків повені проходитиме за планом.

Стало відомо, що Кабінет міністрів виділить з резервного фонду державного бюджету 672 млн гривень для надання допомоги населенню та проведення першочергових аварійно-відновлювальних заходів через стихію на Західній Україні.

Про це під час засідання уряду сказав міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"З метою ліквідації та подолання наслідків надзвичайної ситуації на територіях Івано-Франківської, Чернівецької, Закарпатської та Львівської областей, яка сталась у червні 2020 року, прийняти розпорядження щодо виділення коштів з резервного фонду державного бюджету у сумі 672 млн гривень для надання допомоги населенню та проведення першочергових аварійно-відновлювальних заходів", - сказав Петрашко.

Міністр зазначив, що передбачається виділення коштів Івано-Франківській області у розмірі 480 млн грн, Чернівецькій - 30 млн грн, Закарпатській - 30 млн грн, Львівській - 10 млн грн, Держводагенству у розмірі 92 млн грн та Держлісагентству у розмірі 30 млн грн.

Як повідомлялося, унаслідок сильних злив протягом 22-24 червня було підтоплено майже 285 населених пунктів в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Закарпатській та Тернопільській областях.

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Унаслідок розгулу стихії зруйновано 117 км автодоріг (Івано-Франківська область – 116, Чернівецька – 1) та 64 мости у Івано-Франківській області, пошкоджено 500 км автодоріг та 135 мостів (Івано-Франківська область – 487 км доріг та 118 мостів, Львівська – 2 км автодоріг, Чернівецька – 12 км автодоріг та 17 мостів); 280 м дамб (№ 15б – 150 м; № 21А – 60 м; №5 – 70 м) у Чернівецькій області.