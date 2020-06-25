Зеленський привітав іпотеку ПриватБанку під 9,99%

Президент Володимир Зеленський вітає анонсовану ПриватБанком державну програму «Доступне житло під 10%», яка почне діяти з 1 липня.

Про це повідомив Офіс Президента у Facebook.

«Відсотки на придбання житла, які існували на ринку увесь час та й нині пропонуються багатьма банками, є для багатьох українців непідйомним вантажем. Радий, що банки розуміють це і роблять ефективні кроки, щоб зменшити ставку, аби кожен українець міг сам придбати собі житло», – сказав Зеленський.

Раніше повідомлялося, що ПриватБанк заявив сьогодні, що 1 липня 2020 року починає діяти держпрограма «Доступне житло під 10%», за якою українці отримають іпотеку під 10% річних, точніше під 9,99%.

Як повідомлялося, раніше Укргазбанк оголосив про запуск іпотеки для українців під 8,8% річних, програма поки доступна в Харкові.