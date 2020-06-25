Оскарження рішень Нацбанку: у Конституційному суді визначились, хто має право

Другий сенат Конституційного суду визнав неконституційним окреме положення частини першої статті 79 закону „Про банки і банківську діяльність“, яке встановлювало перелік повноважних на осіб оскарження рішень Нацбанку.

Відповідне рішення було ухвалене за конституційними скаргами Едуарда Карякіна і ТОВ „Торговий дім „Еко-вугілля України“, інформує пресслужба суду.

"Цим рішенням суд визнав неконституційним окреме положення частини першої статті 79 Закону, а саме „які охоплюються наглядовою діяльністю Національного банку України“, - йдеться у повідомленні.

Автори клопотань порушували питання щодо перевірки на відповідність Конституції положення частини першої статті 79 закону, згідно з яким „банк або інші особи, які охоплюються наглядовою діяльністю Національного банку України, мають право оскаржити в суді в установленому законодавством порядку рішення, дії або бездіяльність Національного банку України чи його посадових осіб“.

КС вважає, що гарантування приписом частини другої статті 55 Конституції кожному права на доступ до суду з метою оскарження рішень, дій або бездіяльності суб’єктів владних повноважень є вимогою принципу верховенства права.

«Такий доступ не означає автоматичної незаконності цих рішень, дій або бездіяльності, а спрямований на перевірку у судовому порядку їх законності та правомірності, що не лише забезпечує ефективний захист прав, свобод кожної особи, якої стосується неправомірна діяльність суб’єктів владних повноважень, а й сприяє підтримці законності та правопорядку в цілому шляхом виявлення та усунення нелегітимних проявів у такій діяльності», – йдеться у рішенні.

З огляду на наведене КС зазначає, що в законодавчому регулюванні слід уникати заборон або обмежень щодо реалізації кожною особою права оскаржити в суді рішення, дії чи бездіяльність суб’єктів владних повноважень, у тому числі шляхом визначення на законодавчому рівні вичерпного переліку осіб, які мають право на таке оскарження, оскільки невключення особи до цього переліку унеможливлює доведення нею в суді її переконаності в потребі захисту своїх порушених прав, свобод цими рішеннями, діями чи бездіяльністю.

КС вказує, що положення частини першої статті 79 закону встановлює вичерпний перелік осіб, які мають право оскаржити рішення, дії або бездіяльність Національного банку України, його посадових та службових осіб. У такий спосіб унеможливлено доступ до суду осіб, не включених до цього переліку, зокрема акціонерів банку, які не є власниками істотної участі у банку, що дискримінує їх за майновою ознакою. Тим самим усупереч принципові верховенства права нівелюються право цієї категорії осіб на доступ до суду та подальший ефективний юридичний захист їх прав, законних інтересів.

Зрештою КС дійшов висновку, що окреме положення частини першої статті 79 закону, а саме „які охоплюються наглядовою діяльністю Національного банку України“, суперечить статтям 8, частинам першій, другій статті 24, частинам першій, другій статті 55 Конституції.

Окреме положення частини першої статті 79 закону, визнане неконституційним, втрачає чинність з дня ухвалення цього рішення.

Рішення Конституційного Суду України є обов’язковим, остаточним та таким, що не може бути оскаржено.