Мінекономіки зафіксувало припинення зростання безробіття

За останні два тижні кількість безробітних не збільшується.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

«Останні 2 тижні ми бачимо, що кількість безробітних не збільшується. Програми, ініційовані урядом, дійсно працюють і показують результат. Так, з періоду початку коронавірусу, тобто з середини березня, вже працевлаштовано лише через фонди зайнятості, не кажучи про такі державні компанії, як «Укравтодор» , «Укрпошта», - більше 150 тис. людей. Ще 200 тис. робочих місць вдалося зберегти завдяки програмі по частковому безробіттю», - зазначив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко.

У міністерстві зазначають, що 156 тисяч людей вдалося працевлаштувати лише через фонди зайнятості за період з початку коронавірусу. Ще майже 216 тис. працівників (з них більше 71 тис. – ФОПи) отримують фінансову допомогу через свої підприємства за програмою по частковому безробіттю.

Так, станом на 24 червня до центрів зайнятості подано 136,5 тис. пакетів документів (з них більше 114 тис. – від ФОПів, які є застрахованими особами). Вже прийнято понад 87 тис. рішень для здійснення виплат майже 216 тис. працівників (з них більше 71 тис. – ФОПи).

Серед отримувачів допомоги: ВАТ «Чернігівавтосервіс», ТОВ «Смалій», ВАТ «Кондитерська фабрика Меркурій», ТОВ «Велмаш-Україна», ПП «Екіпаж», ПрАТ «Харківська бісквітна фабрика», АТ «Турбоатом», ПрАТ «Кондитерська фабрика «Харків'янка», ТОВ «Костал Україна», ТОВ «Кромберг енд Шуберт Україна Жу» (Житомир), Мукачівський машинобудівний завод, ТОВ "Завод "Євроформат" (Київ) та багато інших.