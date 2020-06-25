Уряд збільшив на 150 мільйонів видатки на дороги

Кабмін вніс зміни до Державної цільової економічної програми розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення на 2018-2022 роки, відповідно до яких видатки на експлуатаційне утримання та поточний дрібний ремонт автомобільних доріг державного значення будуть збільшені на 150 млн грн.

Про це у Facebook повідомив представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан. "Також уряд затвердив проєкт розпорядження про внесення змін до Державної цільової економічної програми розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення на 2018-2022 роки", - написав Мокан. Читайте також: Укравтодор розпочав роботи на 224 об'єктах Він додав, що мета розпорядження - збільшити на 150 млн грн видатки на експлуатаційне утримання та поточний дрібний ремонт автомобільних доріг загального користування державного значення за рахунок відповідного зменшення видатків на будівництво, реконструкцію, капітальний та поточний середній ремонт.