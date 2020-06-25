Україна не обкладатиме митом імпорт дизпалива та скрапленого газу з РФ

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (МКМТ) ухвалила рішення про недоцільність порушення антисубсидиційного розслідування щодо імпорту в Україну окремих нафтопродуктів (дизельного палива та скрапленого газу) із РФ.

Рішення МКМТ оприлюднене 25 червня в Урядовому кур'єрі.

"Комісія розглянула скаргу ПАТ "Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія "Укртатнафта", публічного акціонерного товариства "Укрнафта" та акціонерного товариства "Укргазвидобування" про порушення та проведення антисубсидиційного розслідування щодо імпорту в Україну окремих продуктів переробки нафтової сировини походженням із РФ.

Комісія встановила, що наведені у скарзі докази не є достатніми для порушення антисубсидиційного розслідування", - йдеться у рішенні.

Зазначається, що рішення МКМТ набирає чинності з дня доведення його до відома ПАТ "Укртатнафта", ПАТ "Укрнафта" та АТ "Укргазвидобування".

Як повідомляв Укрінформ, 21 січня 2020 року компанії «Укртатнафта», «Укрнафта» та «Укргазвидобування» звернулися до Мінекономіки із заявою щодо антиконкурентних дій при поставках в Україну російського дизпалива та скрапленого газу з Росії і вимагали встановлення мита субсидований імпорт за ставкою 8,46%.

Вони вбачали порушення правил міжнародної торгівлі при поставках російських нафтопродуктів в Україну в тому, що виробникам в РФ з бюджету компенсують витрати, що пов’язані з виробництвом та експортом нафтопродуктів за схемою повернення з бюджету акцизів, що є субсидуванням та суперечить нормам ВТО.

За інформацією заявників, внаслідок субсидування частка російських нафтопродуктів у загальному імпорті на вітчизняному ринку дизпалива досягла 47%, по скрапленому газу - 55%, при цьому істотно скоротилася частка поставок з Білорусі, Литви, Польщі.

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Проте, на думку аналітиків ринку, з огляду на високу імпортозалежність, в Україні вибудовано єдино правильну систему постачання нафтопродуктів: ринок максимально відкритий, забезпечена підвищена конкуренція між зовнішніми і внутрішніми постачальниками, і це гарантує оптимальну ціну. Запропоноване введення мит зруйнує цю конструкцію, призведе до зростання цін і підвищить ризики збоїв у забезпеченні паливом.