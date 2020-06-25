Для низки товарів скасували тимчасове мито на імпорт полімерів

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства доопрацювало документ, згідно з яким мито на ввезення з-за кордону полімерних матеріалів у розмірі 18% буде застосовуватися до дуже вузького кола товарів.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

"За дорученням Президента України Володимира Зеленського, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства доопрацювало документ, згідно з яким відсьогодні мито на ввезення з-за кордону полімерних матеріалів у розмірі 18% буде застосовуватися до дуже вузького кола товарів. Ці товари виробляються в Україні, тому бізнес не понесе додаткових затрат", - йдеться в повідомленні. У міністерстві наголошують, що таке рішення спрямоване на захист національних виробників, як хіміків, так і виробників готової продукції – шпалер, вікон, харчової упаковки тощо. За словами очільника відомства Ігоря Петрашка, це рішення передусім позитивно вплине на вартість кінцевої продукції при переробці полімерів.

«В Україні налічується близько 50 підприємств такого профілю. Там працюють понад 30 тисяч людей. У зв’язку з нелегкою економічною ситуацією на тлі пандемії як у світі, так і в нашій державі, – уточнення рішення по тимчасових митах є необхідним. Мінекономіки за кілька днів проаналізувало ринки, де використовуються полімери, і дійшло висновку, що звуження товарів, на які застосовується мито – є економічно вигідним та обґрунтованим», - зазначив міністр.

На практиці, вважають у Мінекономіки, це дасть змогу належним чином захистити національного виробникам полімерів і зберегти переробникам полімерів потужності виробництва, не скорочуючи його, а також не підвищувати кінцеву вартість виробленої продукції. В результаті, рішення дозволить зберегти робочі місця, що є одним з ключових завдань в рамках програми діяльності Кабінету Міністрів, ринки збуту та валютну виручку завдяки продажу товару на експорт.

Як повідомлялося, згідно із даними Держстату, за січень-квітень 2020 року в Україну було імпортовано полімерних матеріалів, пластмас та виробів з них на 1,04 млрд доларів (на 6,0% менше, ніж за аналогічний період 2019 року); експорт цих товарів за вказаний період становив 218,6 млн доларів (на 1,3% більше).