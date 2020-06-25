В аеропорту "Київ" на сьогодні запланували 7 рейсів, у "Борисполі" - 31

У міжнародному аеропорту "Київ" імені Ігоря Сікорського (Жуляни) на четвер, 25 червня, заплановано 7 рейсів на виліт та приліт.

Про це свідчить інформація на онлайн-табло аеропорту.

Зокрема, 25 червня відбулися вильоти до Мінська (Білорусь) та Берліна (Німеччина) та планується рейс до Запоріжжя. У четвер до аеропорту "Київ" прибули літаки із Копенгагена (Данія) та Запоріжжя, очікується прибуття рейсів з Берліна та Мінська.

Згідно з даними онлайн-табло, в аеропорту "Київ" на 25 червня не скасовано жодного рейсу.

У міжнародному аеропорту "Бориспіль" на 25 червня заплановано 31 рейс. Зокрема, згідно з онлайн-табло, в аеропорту відбувся виліт до Алмати (Казахстан) та заплановані вильоти міжнародних рейсів до Единбурга (Шотландія), Мінська - два рейси, Гельсінки (Фінляндія)- два рейси, Джайпура (Індія), Гайдарабада (Індія), Дубая (ОАЕ), Франкфурта (Німеччина), Праги (Чехія).

Крім того, заплановані на виліт внутрішні рейси до Дніпра (два рейси), Одеси (два рейси), Львова та Харкова.

Також 25 червня в "Бориспіль" прилетіли літаки з Мінська, Дніпра, Одеси, Харкова. Також очікується прибуття рейсів з Делі (Індія) - два рейси, Дубая, Праги, Франкфурта (Німеччина), Мінська, Маямі (США).

У четвер "Бориспіль" також здійснить обслуговування внутрішніх рейсів зі Львова, Дніпра, Одеси.

Згідно з інформацією онлайн-табло, 25 червня у "Борисполі" не скасовано жодного рейсу.

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Як повідомлялося, у міжнародному аеропорту "Київ" імені Ігоря Сікорського (Жуляни) у вівторок, 24 червня, здійснено 16 рейсів на виліт та приліт, а в аеропорту "Бориспіль" - 33 рейси.

В Україні з 15 червня відновилося міжнародне регулярне пасажирське авіасполучення після кількох місяців перерви, пов’язаної з карантином через епідемію коронавірусу. Відновлення внутрішнього авіаційного сполучення відбулося 5 червня.