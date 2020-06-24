НБУ не буде скасовувати результати конкурсу на посаду голови правління Ощадбанку

Національний банк вважає, що новий голова правління Ощадбанку Сергій Наумов переміг у чесному та відкритому конкурсі.

Про це на брифінгу заявила перший заступник голови Національного банку Катерина Рожкова, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми вважаємо, що конкурс відбувся, очікуємо на пакет документів на погодження. Стосовно самого пана Наумова, він нам відомий з точки зору його досвіду, репутації, та професійних якостей. Він переміг у чесному конкурсі, тому ми не бачимо жодних підстав щось скасовувати чи відміняти",- сказала Рожкова.

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Як повідомляв Укрінформ, Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження за позовом народного депутата Максима Бужанського та призначив на 2 липня підготовче засідання у справі про оскарження бездіяльності Кабінету міністрів щодо конкурсу на посаду голови правління Ощадбанку. Також повідомлялося, що 19 червня 2020 року на сайті Ощадбанку оголосили про підбиття підсумків конкурсу на посаду голови правління банку та затвердження на цю посаду Сергія Наумова.