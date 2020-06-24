НБУ закликав банки охочіше йти на здешевлення кредитів

Національний банк закликав банки проводити проактивно реструктуризацію кредитів та адаптувати кредитні продукти до нових умов, а саме - зробити їх дешевшими для бізнесу та населення.

Про це на брифінгу сказала перший заступник голови Національного банку Катерина Рожкова, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми закликаємо банки до двох речей: перше - реструктуризацію треба проводити проактивно. Банки вже сьогодні повинні мати стандартні продукти по реструктуризації для роздрібних клієнтів, для населення, для малого та середнього бізнесу, щоб пришвидшити, полегшити цей процес та мінімізувати потенційний негативний вплив на капітал. Другий момент - економіка потребує банківської підтримки і, враховуючи зміни умов та той факт, що фінансовий стан підприємств та населення погіршився в результаті цієї кризи, ми закликаємо банки адаптувати нові кредитні продукти до нових умов. Зробити їх доступними для бізнесу та населення, не такими агресивними за ціною та термінали надання", - сказала Рожкова.

За її словами, це дозволить економіці швидше відновитись.

Як повідомляв Укрінформ, завдяки очищенню банківського сектору, впровадженню міжнародно визнаних вимог до капіталу та ліквідності, регулярному стрес-тестуванню та впровадженню інших заходів для підвищення надійності сектору, нова криза не призвела до збоїв у роботі банківської системи. Однак, за оцінками НБУ, понад 10% незабезпечених споживчих кредитів можуть стати непрацюючими через кризу. Ці збитки реалізуються протягом наступних кількох кварталів, тож банки не повинні зволікати з їх визнанням та вчасно формувати резерви.