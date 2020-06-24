ADNOC залучила багатомільярдні інвестиції в розвиток газової інфраструктури

ADNOC, Група газо-нафтовидобувних компаній Абу-Дабі, оголосила про укладення угоди з міжнародними інвесторами щодо придбання 49% її дочірньої компанії - ADNOC Gas Pipeline Assets, активи якої оцінюються у 20,7 млрд дол.

Про це йдеться у повідомленні Aгентства Emirates, яке є в розпорядженні Укрінформу.

"Національна нафтова компанія Абу-Дабі, ADNOC, оголосила сьогодні про укладення угоди з деякими провідними світовими інвесторами і операторами інфраструктури, суверенними активами і пенсійними фондами", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що консорціум інвесторів у складі Global Infrastructure Partners, GIP; Brookfield Asset Management, суверенного фонду добробуту Сінгапуру GIC; Ради з програмою пенсійного забезпечення вчителів Онтаріо, Вчителі Онтаріо; Консорціум NH Investment & Securities and Snam; інвестує в окремі активи ADNOC, які оцінюються у 20,7 млрд дол.

Ця транзакція вважається однією з найбільших у світі на ринку енергетичної інфраструктури.

Згідно з угодою, консорціум колективно придбає 49-відсотковий пакет акцій компанії «ADNOC Gas Pipeline Assets» (далі - «Газопроводи ADNOC»), новоствореного дочірнього підприємства ADNOC, якому належить право на оренду 38 трубопроводів загальною протяжністю 982,3 кілометра. При цьому 51% акцій дочірнього підприємства залишається в ADNOC.

Мережа газопроводів з'єднує основні активи ADNOC з місцевими споживачами в ОАЕ.

Відповідно до умов угоди, ADNOC буде здавати свої активи в оренду "Газопроводам ADNOC" протягом 20 років в обмін на тариф на основі обсягу. В результаті угоди ADNOC отримає авансову виручку в розмірі понад 10 млрд дол.

При цьому нова дочірня компанія буде розподіляти 100% вільних грошових коштів інвесторам у вигляді щоквартальних дивідендів.

Право власності на газопроводи, управління їх експлуатацією і вся відповідальність за пов'язані з цим експлуатаційні та капітальні витрати залишаться за ADNOC. Для партнерів ADNOC ця угода надає унікальну можливість інвестувати в якісні активи енергетичної інфраструктури з профілем низького ризику, який генерує стабільні грошові потоки.

Д-р Султан Ахмед Аль-Джабер, державний міністр і генеральний директор ADNOC Group, зазначив, що нинішня угода є продовження партнерства в галузі інвестицій в інфраструктуру нафтопроводів, започаткованого минулого року.

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"Сьогоднішні знакові інвестиційні сигнали свідчать про високий інтерес до активів ADNOC з низьким рівнем ризику, що приносять дохід і встановлюють ще один орієнтир для великомасштабних інвестицій в енергетичну інфраструктуру в ОАЕ і в усьому регіоні", - сказав державний міністр, коментуючи нову угоду.

Голова і керуючий партнер Global Infrastructure Partners Адебайо Огунлесі високо оцінив стратегічне партнерство з ADNOC, однією з провідних енергетичних компаній у світі.

"Газова мережа ADNOC є ключовим елементом інфраструктури середнього рівня в ОАЕ, і ця угода надає унікальну можливість інвестувати в активи такої якості і важливості, а також підтримує ADNOC в їх стратегії розумного зростання", - прокоментував Адебайо Огунлесі.

На думку Брюса Флаттаха, генерального директора Brookfield Asset Management, стратегічна трубопровідна система, в яку буде вкладено інвестиції, є критично важливою сполучною ланкою між низьковитратним постачанням природного газу в ОАЕ і високим попитом в країні.

Як повідомлялось, Об'єднані Арабські Емірати мають шості за розмірами запасами природного газу у світі. Ринок газу в ОАЕ є привабливим, переважно завдяки високому попиту з боку комунального господарства та промислового виробництва, на додаток до попиту, створеного власною діяльністю ADNOC з видобутку та переробки.

ADNOC у 2017 році оголосила про розширення своєї партнерської та інвестиційної моделі. Відтоді компанія вперше вийшла на ринки боргового капіталу, випустивши облігації на 3 млрд дол., забезпечені майном нафтопроводу Абу-Дабі; здійснила часткове розміщення ADNOC Distribution, перше в історії IPO компанії ADNOC Group; а також започаткувала низку стратегічних партнерств у сфері буріння, переробки, виробництва добрив і, серед іншого, торгівлі.

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