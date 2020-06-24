В Україні зменшилися роздрібні продажі бензинів та дизельного палива

За січень-травень 2020 року в Україні роздрібна реалізація моторних бензинів та дизельного палива зменшилася, відповідно, на 9,7% та 4,5%.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

За 5 місяців 2020 року в Україні через АЗС було реалізовано моторних бензинів на 15,49 млрд грн (на 9,7% менше, ніж за аналогічний період 2019 року). У тому числі бензину А-92 було продано на 5,79 млрд грн (на 14,8% менше); бензину А-95 – на 9,26 млрд грн (на 7,5% менше). Дизельного палива за вказаний період було реалізовано на 12,10 млрд грн (на 4,5% менше, ніж за січень-травень 2019 року).

Скрапленого газу (пропану і бутану) за січень-травень 2020 року автозаправні станції продали на 8,04 млрд грн (на 6,0% більше, ніж за аналогічний період 2019 року).

Як повідомляв Укрінформ, згідно з даними Держстату, за 2019 рік АЗС України продали моторних бензинів на 45,55 млрд грн (на 6,1% менше, ніж у 2018 році), дизельного палива – на 34,34 млрд грн (на 4,9% менше), скрапленого газу – на 21,44 млрд грн (на 8,3% більше).