ПриватБанк перерахував до бюджету 24,5 мільярда дивідендів

ПриватБанк у повному обсязі перерахував до держбюджету 24,5 млрд грн дивідендів, спрямованих на виплату акціонеру банку – державі.

Про це йдеться в пресрелізі, що є в розпорядженні Укрінформу.

"Лише за два останніх роки ПриватБанк направив до держбюджету 36 млрд грн. Фінансовий результат є наслідком нашого прагнення до якнайкращого обслуговування клієнтів та потужної співпраці команди банку. Ефективне корпоративне управління дозволило вивести банк на новий рівень прибутковості завдяки ефективному операційному менеджменту та управлінню ліквідністю”, - зазначила голова наглядової ради ПриватБанку Шерон Іскі.

Як відомо, згідно із затвердженою Наглядовою радою та акціонером банку річною звітністю за 2019 рік, ПриватБанк спрямував на виплату дивідендів державі 24,5 млрд грн (75% чистого прибутку за 2019 рік).

Згідно з річним звітом банку його чистий прибуток за підсумками 2019 року становив 36,8 млрд грн.

Чисті активи ПриватБанку на початок 2020 року становлять 309,7 млрд грн, зобов’язання – 255,2 млрд грн, капітал ПриватБанку – 54,5 млрд грн.