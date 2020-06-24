Постачальник електровозів має забезпечити 35% локалізації виробництва - Укрзалізниця

Конкурс на постачання електровозів для АТ «Укрзалізниця» передбачатиме мінімальний рівень локалізації виробництва на базі українських промислових підприємств у 35%.

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

"Конкурс на постачання електровозів для реалізації проєкту з оновлення парку електровозів АТ «Укрзалізниця» передбачатиме 35% локалізації виробництва на базі українських промислових підприємств", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що такий мінімальний рівень локалізації визначило Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства разом із Міністерством інфраструктури України та профільними асоціаціями українських промислових компаній.

За словами члена правління АТ «Укрзалізниця» Франтішека Буреша, на сьогодні процес відбору постачальників електровозів відбувається згідно з «дорожньою картою» та знаходиться на стадії кваліфікації.

«Основна мета цього етапу полягає у створенні переліку прямих виробників, які мають досвід у виробництві електровозів. Ми отримали пропозиції з усього світу. Укрзалізниця зараз вивчає всі пропозиції учасників, а потім сформує до рекомендації шорт-лист постачальників», — додав Буреш.

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Як повідомляв Укрінформ, наприкінці квітня Укрзалізниця оголосила про початок процесу відбору виробника електровозів для оновлення парку електровозів компанії.