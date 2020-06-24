Ставки за вкладами вперше знизилися до однознакових показників – НБУ

В Україні вперше за часів незалежності стали надавати однознакові відсоткові ставки за вкладами.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

"Уперше з часів відновлення незалежності Україна входить у період однознакових процентних ставок за вкладами. Це є передумовою для істотного зниження вартості кредитів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що уповільнення інфляції, стабільність на валютному ринку та робота банківського сектору без збоїв сприяють подальшому зниженню відсоткових ставок.

У Нацбанку наголошують, що за відсутності нових макроекономічних шоків та подальшого посилення захисту прав кредиторів ставки за кредитами для населення та бізнесу до кінця року стануть найнижчими за всю історію банківського сектору. Зважаючи на достатність капіталу та ліквідності, а також зниження процентних ставок, банки готові підтримати бізнес та населення та сприяти економічному відновленню.

Як повідомляв Укрінформ, правління Національного банку ухвалило рішення з 12 червня 2020 року знизити облікову ставку з 8% до 6%.