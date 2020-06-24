Через кризу понад 10% незабезпечених споживчих кредитів можуть стати непрацюючими.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

"Попит на споживчі кредити суттєво скоротився через кризу, кредитний портфель знизився в квітні та травні. За оцінками НБУ, понад 10% незабезпечених споживчих кредитів можуть стати непрацюючими через кризу", - йдеться в повідомленні.

У Нацбанку зазначають, що ці збитки реалізуються протягом наступних кількох кварталів, тож банки не повинні зволікати з їх визнанням та вчасно формувати резерви. Щоб упевнитися в коректності класифікації кредитів та достатності резервів НБУ планує провести аналіз якості активів банків (AQR) наприкінці року.

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Як повідомляв Укрінформ, перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова повідомила, що наразі повільно зростає прострочення кредитів. Вона зазначила, що це пов’язано з тим, що по суті реструктуризація кредитів ще не почалася. Зараз банки надають позичальникам кредитні канікули, а це не реструктуризація, а невелика відстрочка. Нацбанк дав банкам право не відносити ці кредити до дефолтних. Але оскільки кредити не погашені в строк, банки відображають їх на балансі як прострочені. Щоб прострочення зникло, потрібно продовжити терміни погашення кредиту, тобто провести повноцінну реструктуризацію.