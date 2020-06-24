Понад 10% незабезпечених споживчих кредитів можуть стати непрацюючими через кризу
Про це повідомляє пресслужба НБУ.
"Попит на споживчі кредити суттєво скоротився через кризу, кредитний портфель знизився в квітні та травні. За оцінками НБУ, понад 10% незабезпечених споживчих кредитів можуть стати непрацюючими через кризу", - йдеться в повідомленні.
У Нацбанку зазначають, що ці збитки реалізуються протягом наступних кількох кварталів, тож банки не повинні зволікати з їх визнанням та вчасно формувати резерви. Щоб упевнитися в коректності класифікації кредитів та достатності резервів НБУ планує провести аналіз якості активів банків (AQR) наприкінці року.
Як повідомляв Укрінформ, перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова повідомила, що наразі повільно зростає прострочення кредитів. Вона зазначила, що це пов’язано з тим, що по суті реструктуризація кредитів ще не почалася. Зараз банки надають позичальникам кредитні канікули, а це не реструктуризація, а невелика відстрочка. Нацбанк дав банкам право не відносити ці кредити до дефолтних. Але оскільки кредити не погашені в строк, банки відображають їх на балансі як прострочені. Щоб прострочення зникло, потрібно продовжити терміни погашення кредиту, тобто провести повноцінну реструктуризацію.