Суд призначив на 2 липня засідання у справі щодо конкурсу на посаду голови Ощадбанку

Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження за позовом народного депутата Максима Бужанського та призначив на 2 липня підготовче засідання у справі про оскарження бездіяльності Кабінету міністрів щодо конкурсу на посаду голова правління Ощадбанку.

Про це інформує пресслужба суду.

“Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження та призначив на 2 липня підготовче засідання у справі про оскарження бездіяльність Уряду щодо конкурсу на посаду голови правління Ощадбанку”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, позивач народний депутат Максим Бужанський, просить суд визнати протиправною бездіяльність Міністерства фінансів щодо не підготовки та не внесення на розгляд Кабміну проектів актів щодо визначення кандидатів на посаду голови правління Ощадбанку та щодо його призначення і просить суд зобов’язати Мінфін підготувати та внести на розгляд відповідні проекти актів.

Окрім цього позивач просить визнати бездіяльність Національного банку України щодо не проведення попереднього погодження кандидатів на посаду голови правління АТ “Державний ощадний банк України” та зобов’язати Нацбанк вчинити дії, спрямовані на попереднє погодження відповідних кандидатів.

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Як повідомляв Укрінформ, 19 червня 2020 року на сайті Ощадбанку повідомили, що Наглядова рада Ощадбанку підбила підсумки конкурсу на посаду голови правління та затвердила на цю посаду Сергія Наумова.