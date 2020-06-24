Рахункова палата виявила порушення у використанні коштів для безпечного стану ЧАЕС

Рахункова палата виявила порушень на 702 млн грн з витрачених коштів на підтримку в безпечному стані та підготовку до зняття з експлуатації ЧАЕС у 2018–2019 роках.

Про це йдеться у звіті за результатами аудиту ефективності використання коштів державного бюджету на вказані заходи, повідомляє пресслужба Рахункової палати.

"Рахункова палата виявила використання з порушеннями 702 млн грн з витрачених 2,57 млрд грн на підтримку в безпечному стані енергоблоків та об’єкта «Укриття» і заходи щодо підготовки до зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС (ЧАЕС) у 2018 – 2019 роках", - йдеться в повідомленні.

Головним розпорядником 2,57 млрд грн було Міністерство екології та природних ресурсів України (у вересні 2019 року перейменоване в Міністерство енергетики та захисту довкілля України), а відповідальним виконавцем бюджетної програми, на яку їх виділили – Державне агентство України з управління зоною відчуження (ДАЗВ).

Внаслідок неналежного внутрішнього контролю та неефективних управлінських рішень Мінекоенерго та ДАЗВ 340 млн грн коштів державного бюджету витрачено з ознаками нецільового використання. Більша частина з них – 309 млн грн витрачені на погашення заборгованості перед Пенсійним фондом України, що не передбачено Загальнодержавною програмою зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС (ЧАЕС) та перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему. Отже, це призвело до фактичного зменшення фінансування безпосередньо заходів з підтримки в безпечному стані та підготовки до зняття з експлуатації ЧАЕС.

Аудит виявив також неефективне управління бюджетними коштами в обсязі 17 млн грн, які повернули до держбюджету як невикористані. Збитки державного бюджету оцінюються в 20 млн грн, які були примусово стягнуті на користь ПАТ «НАК Нафтогаз України» за рішенням суду через несвоєчасну сплату за природній газ в 2014 році.

Окрім того, 240 млн грн були використані неекономно, 47 млн грн – нерезультативно, а 38 млн – використано без внесення змін до планів заходів.

Разом з тим у 2018–2019 роках не фінансували науково-технічне супроводження робіт із зняття з експлуатації ЧАЕС.

Аудит засвідчив, що Загальнодержавна програма не виконується в планових обсягах та у встановлені терміни.

Відставання по поточному другому етапу (остаточне закриття та консервація реакторних установок) становить 6 років.

Як наслідок, етап припинення експлуатації 1–3 енергоблоків ЧАЕС завершився в 2016 році, але проєкт остаточного їх закриття та консервації станом на 1 січня 2020 року реалізований на 4,4%.

Система поводження з радіоактивними відходами (РАВ) в повному обсязі не створена. З передбачених трьох об’єктів інфраструктури створено лише один – завод з переробки рідких РАВ (працює з II півріччя 2019 року). Будівельні роботи на сховищі відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-2) та новому безпечному конфайнменті (НБК) завершені, але об’єкти в експлуатацію не введені, а отже належний рівень їх захисту не забезпечено.