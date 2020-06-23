Товарообіг роздрібної торгівлі збільшився на 6,6%

За січень-травень 2020 року роздрібний товарообіг підприємств роздрібної торгівлі України (юридичних осіб) збільшився на 6,6% у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року, до 319,06 млрд грн.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

Лідером за обсягами роздрібного товарообігу роздрібних підприємств у січні-травні 2020 року було місто Київ (73,12 млрд грн; на 3,8% більше, ніж за аналогічний період 2019 року). Серед регіонів країни перше місце за цим показником посіла Дніпропетровська область (32,66 млрд грн, на 9,0% більше); друге — Київська (27,83 млрд грн, на 18,7% більше); третє — Одеська (24,60 млрд грн, на 3,7% більше) області.

Найменші обсяги роздрібного товарообігу за 5 місяців 2020 року продемонстрували роздрібні підприємства Луганської (2,25 млрд грн; на 16,7% більше, ніж за аналогічний період 2019 року), Чернівецької (2,88 млрд грн, на 8,1% менше) та Тернопільської (3,39 млрд грн, на 3,0% більше) областей.

Як повідомлялося, за даними Держстату, у 2019 році роздрібний товарообіг підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб) становив 795,20 млрд грн, що на 19,0% більше, ніж у 2018 році.