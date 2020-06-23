Czech Airlines відновила регулярні перельоти з Праги до Києва

Чеський авіаоператор Czech Airlines з 22 червня відновив регулярні рейси Прага-Київ в аеропорт "Бориспіль".

Про це повідомляє Avianews.

«Czech Airlines з 22 червня відновила регулярні рейси Прага-Київ в аеропорт "Бориспіль". Згідно з оновленим графіком, польоти виконуватимуться щодня. Час вильоту однаковий для всіх днів тижня», - йдеться в повідомленні.

Рейс OK 918 вилітатиме з Праги о 11:35 та приземлятиметься в Києві о 14:35. Зворотний переліт з аеропорту "Бориспіль" під номером OK 919 виконуватиметься о 15:25 з посадкою в столиці Чехії о 16:35. Час у дорозі становитиме близько 2 годин.

Czech Airlines стала шостою іноземною авіакомпанією, яка відновила регулярні рейси з аеропорту "Бориспіль".

Маршрутна мережа повітряних воріт на червень включає перельоти Ryanair у Берлін, Барселону і Мадрид, Lufthansa у Франкфурт, Swiss у Цюріх, «Белавіа» у Мінськ, KLM в Амстердам.

Пасажирам перед купівлею авіаквитків слід враховувати обмеження на в'їзд у країну призначення і неможливість транзиту через деякі аеропорти. Актуальну інформацію про список осіб, яким дозволено перетинати кордон, можна уточнити в консульстві відповідної держави.

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Як відомо, в аеропорту "Бориспіль" зараз функціонує лише термінал D, який обслуговує всі прильоти і вильоти. Вхід у будівлю дозволено лише пасажирам у масках. В аеропорт за скороченим розкладом курсують автобуси Skybus і потяги «Київ-Бориспіль-Експрес».