Чистий прибуток банків України цьогоріч зріс на 23,6% - НБУ

Чистий прибуток банків України в січні-травні 2020 року зріс на 23,6% порівняно з аналогічним періодом минулого року і становив 28,964 млрд грн.

Про це свідчать дані НБУ.

Банки України у січні-травні 2020 року отримали 28,964 млрд грн чистого прибутку, що на 23,6% більше аналогічного показника минулого року (23,428 млрд грн).

Доходи банків за п'ять місяців 2020 року зросли порівняно з аналогічним показником минулого року на 10,8% - до 109,534 млрд грн.

Водночас витрати банків за січень-травень зросли на 6,8% і становлять 80,57 млрд грн.

Як повідомляв Укрінформ, у 2019 році банківський сектор України встановив історичний рекорд прибутковості – 59,6 млрд грн.