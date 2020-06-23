До Державного кадастру внесли дані про 44 мільйони гектарів земельних ділянок

До Державного кадастру внесли дані про 44 мільйони гектарів земельних ділянок

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Укрінформ
До Державного земельного кадастру станом на 22 червня 2020 року внесено відомості про 21,7 млн земельних ділянок загальною площею 43,8 млн га.

Про це повідомляє пресслужба Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру у Facebook.

«Станом на 22 червня 2020 року до Державного земельного кадастру внесено відомості про 21,7 млн земельних ділянок загальною площею 43,8 млн га (за останній тиждень – 27,2 тис. новосформованих земельних ділянок площею 26,7 тис. га), зокрема 14,5 млн земельних ділянок сільськогосподарського призначення загальною площею 31,4 млн га», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, із загальної кількості населених пунктів на території України за заявами органів місцевого самоврядування внесено відомості про межі 7,399 тис. адміністративно-територіальних одиниць (за останній тиждень – 52) та нормативну грошову оцінку 3,43 тис. населених пунктів (за останній тиждень – 29).

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Як повідомляв Укрінформ, до 1 серпня 2020 році Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру планує інвентаризувати близько 200 тис. га державної землі сільгосппризначення. При цьому в деяких областях України державну землю вже повністю інвентаризовано, а саме, у Чернігівській, Полтавській, Запорізькій, Миколаївській, Івано-Франківській та Волинській областях.

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