До Державного кадастру внесли дані про 44 мільйони гектарів земельних ділянок

До Державного земельного кадастру станом на 22 червня 2020 року внесено відомості про 21,7 млн земельних ділянок загальною площею 43,8 млн га.

Про це повідомляє пресслужба Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру у Facebook.

«Станом на 22 червня 2020 року до Державного земельного кадастру внесено відомості про 21,7 млн земельних ділянок загальною площею 43,8 млн га (за останній тиждень – 27,2 тис. новосформованих земельних ділянок площею 26,7 тис. га), зокрема 14,5 млн земельних ділянок сільськогосподарського призначення загальною площею 31,4 млн га», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, із загальної кількості населених пунктів на території України за заявами органів місцевого самоврядування внесено відомості про межі 7,399 тис. адміністративно-територіальних одиниць (за останній тиждень – 52) та нормативну грошову оцінку 3,43 тис. населених пунктів (за останній тиждень – 29).

Як повідомляв Укрінформ, до 1 серпня 2020 році Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру планує інвентаризувати близько 200 тис. га державної землі сільгосппризначення. При цьому в деяких областях України державну землю вже повністю інвентаризовано, а саме, у Чернігівській, Полтавській, Запорізькій, Миколаївській, Івано-Франківській та Волинській областях.