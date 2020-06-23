В Україні пасажирообіг транспорту зменшився вдвічі

Пасажирообіг транспортних компаній України за січень-травень 2020 року зменшився на 51,6% у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року, до 20,1 млрд пасажиро-кілометрів.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

"У січні-травні 2020 року пасажирообіг підприємств транспорту становив 20,1 млрд пасажиро-кілометрів, або 48,4% від обсягу січня-травня 2019 року", - йдеться у повідомленні.

Загалом за 5 місяців 2020 року послугами вітчизняних транспортних підприємств скористалися 1,01 млрд пасажирів, що на 43,7% менше у порівнянні із січнем-травнем 2019 року.

Послугами українського залізничного транспорту за січень-травень 2020 року скористалися 28,0 млн пасажирів (на 55,9% менше, ніж за відповідний період 2019 року); пасажирообіг галузі становив 4,30 млрд пасажиро-кілометрів (на 61,8% менше).

Автотранспорт країни за п’ять місяців цього року перевіз 420,5 млн пасажирів (на 44,8% менше, ніж за аналогічний період 2019 року), пасажирообіг становив 7,49 млрд пасажиро-кілометрів (на 45,4% менше).

Українські авіаційні компанії перевезли за цей період близько 2,0 млн пасажирів (на 56,2% менше, ніж за січень-травень 2019 року); пасажирообіг становив майже 4,71 млрд пасажиро-кілометрів (на 54,6% менше).

Як повідомляв Укрінформ, за даними Держстату, пасажирообіг українського транспорту у 2019 році становив 107,9 млрд пасажиро-кілометрів, що на 3,3% більше, ніж у 2018 році.