Вантажообіг українського транспорту зменшився майже на 20%

Вантажообіг транспортних підприємств України за січень-травень 2020 року зменшився на 19,9% у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року, до 112,8 млрд тонно-кілометрів (ткм).

Про це повідомляє Державна служба статистики.

"У січні-травні 2020 року вантажообіг підприємств транспорту становив 112,8 млрд ткм, або 80,1% від обсягу січня-травня 2019 року", - йдеться у повідомленні.

Загалом всі вітчизняні підприємства транспорту за 5 місяців 2020 року перевезли 229,0 млн тонн вантажів, на 16,5% менше у порівнянні із січнем-травнем 2019 року.

Вантажообіг залізничного транспорту за січень-травень 2020 року становив 69,71 млрд тонно-кілометрів (на 10,4% менше, ніж за відповідний період 2019 року), було перевезено 119,8 млн тонн вантажів (на 9,4% менше).

Вантажообіг автотранспорту за п’ять місяців цього року становив 16,75 млрд тонно-кілометрів (на 12,5% менше, ніж за січень-травень 2019 року), було перевезено 70,8 млн тонн вантажів (на 22,6% менше).

Вантажообіг водного транспорту за вказаний період становив 1,12 млрд тонно-кілометрів (на 8,0% менше, ніж за січень-травень 2019 року), було перевезено 1,7 млн тонн вантажів (на 10,1% менше).

Вантажообіг авіаційного транспорту у січні-травні 2020 року дорівнював 134,0 млн тонно-кілометрів (на 9,3% більше, ніж за аналогічний період 2019 року), було перевезено близько 30 тис. тонн вантажів (на 3,7% менше).

Вантажообіг трубопровідного транспорту за цей період становив 25,05 млрд тонно-кілометрів (на 40,9% менше, ніж за січень-травень 2019 року), було прокачано 36,7 млн тонн вантажів (на 24,7% менше).

Як повідомляв Укрінформ, за даними Держстату, вантажообіг українського транспорту за 2019 рік збільшився на 2,1% у порівнянні із 2018 роком — до 338,9 млрд тонно-кілометрів.