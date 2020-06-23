Агрохолдинг МХП презентував програму для фермерів «Органічний гектар»

Агрохолдинг МХП разом з партнерами провели практичний семінар «Відновлення родючості ґрунтів & органічні добрива». У його межах презентували новий проєкт МХП «Органічний гектар».

Про це йдеться у пресрелізі агрохолдингу.

«Для досягнення стратегічних цілей України – відновлення родючості українських ґрунтів та потужного виходу на глобальний ринок органічної продукції, - необхідно зробити перший крок. Тому МХП оголошує про початок проєкту «Органічний гектар» для фермерів», - зазначив на семінарі керівник відділу екоінновацій МХП Дмитро Мельник.

За його словами, дану ініціативу МХП реалізовує на базі біогазового комплексу «Біогаз Ладижин» у межах програми «Відновлення родючості українських ґрунтів». МХП пропонує пілотне внесення рідких органічних добрив для сусідніх фермерів, а також дає можливість скористатися твердими органічними добривами іншим сільськогосподарським підприємствам Вінницької області. В обмін на ефективні біодобрива, в свою чергу, фермери надають солому зі своїх угідь.

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«Підкреслюю, що багато фермерів не знають, що робити з соломою після збору врожаю, а МХП може її використати на своєму біогазовому комплексі. Ми очікуємо позитивний результат у вигляді поступового відновлення родючості ґрунтів та збільшення урожаю у фермерів. Це унікальний взаємовигідний проєкт, що повністю відповідає принципам сталого розвитку та моделі циркулярної економіки. Ми показуємо, що МХП – це надійний партнер, який ефективно взаємодіє з малим та середнім агробізнесом», - додав Мельник.

18 червня компанія МХП разом з партнерами провели практичний семінар «Відновлення родючості ґрунтів & органічні добрива». Крім МХП, організаторами заходу виступили Програма ЄБРР та GEF «Україна: Сталі інновації у ланцюжку створення вартості в біоенергетиці», Біоенергетична Асоціація України, платформа «Global 100% RE Ukraine», ГС «Об’єднана асоціація фермерів України» та компанія БТУ-Центр.

Фото з відкритих джерел