Зеленський підписав закон про інвентаризацію лісів

Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо проведення національної інвентаризації лісів, який передбачає створення нової системи збору обґрунтованих даних про лісовий фонд.

Про це повідомляється на сайті глави держави.

"Президент України Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до Лісового кодексу України щодо проведення національної інвентаризації лісів» № 643-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 2 червня 2020 року", - йдеться у повідомленні.

Закон передбачає створення в Україні нової системи збору обґрунтованих даних про лісовий фонд з метою подальшого планування, ведення лісового господарства, державного лісового кадастру, моніторингу лісів тощо.

Документ запроваджує поняття національної інвентаризації лісів, визначає мету її проведення та джерела фінансування. Порядок її проведення затверджує Кабінет міністрів, здійснюватимуть її коштом державного бюджету або за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.

Згідно з законом, особи, уповноважені на проведення національної інвентаризації лісів, під час обстежень мають право перебувати на земельних ділянках лісового фонду України, крім випадків, передбачених законом.

Закон також передбачає, що відомості, отримані за результатами національної інвентаризації лісів, вносяться до державного земельного кадастру.

Закон набирає чинності на наступний день після опублікування.

Як повідомлялося, 2 червня Верховна Рада ухвалила Закон "Про внесення змін до Лісового кодексу України щодо проведення національної інвентаризації лісів" (проєкт №2379). Його підтримали 322 народні депутати.