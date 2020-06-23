Чорноморський банк підтримав низку українських проєктів – Мінекономіки

Чорноморський банк торгівлі та розвитку (ЧБТР) підтримав проєкти українських компаній Укргазбанк, Галнафтогаз та Метінвест.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

«Відбулося засідання ради директорів ЧБТР, на якому, серед іншого, було схвалено фінансування чотирьох проєктів українських компаній: Укргазбанку, Галнафтогазу, Метінвесту та будівництво школи в м. Києві», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що після засідання ради директорів, а саме 18 червня, відбулося 22-ге щорічне засідання ради керуючих Чорноморського банку торгівлі та розвитку під головуванням заступника міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України – торгового представника України Тараса Качки. Він наголосив, що, незважаючи на кризу, ЧБТР продовжує співпрацювати з проектами з високим потенціалом у державному і приватному секторах, та підтримувати економічний розвиток держав-членів.

Від початку діяльності банку в Україні він підтримує реалізацію 47 проєктів на загальну суму в 738,9 млн євро. Зокрема, проєкти зосереджені у таких сферах як споживчий сектор, фінансові установи, промисловість, виробництво товарів масового вжитку, комунальний сектор, телекомунікаційні послуги, енергетика, сировина і матеріали. Так, учасникам засідання презентували звіт щодо функціонування банку у 2019 році, поінформували про казначейські операції та стратегію його фінансування. Також присутні обговорили подальший стратегічний курс ЧБТР в умовах сучасних викликів та визначили бюджет Банку на 2020 рік.

Як повідомлялося, Чорноморський банк торгівлі та розвитку був заснований у 1998 році на підставі відповідної угоди між країнами-членами Чорноморського економічного союзу, підписаної в м. Тбілісі 30 червня 1994 року. Співзасновниками банку стали 11 країн: Албанія, Вірменія, Азербайджан, Болгарія, Грузія, Греція, Молдова, Румунія, Російська Федерація, Туреччина та Україна. ЧБТР покликаний сприяти економічному співробітництву, торгівлі та кооперації країн Чорноморського регіону. Цілями банку є розвиток торговельних зв’язків у регіоні, сприяння реалізації міжнародних проєктів, сприяння іноземним інвестиціям, надання гарантій при розвитку торговельних і економічних відносин на державному рівні і в приватному бізнесі.