Чорноморський банк підтримав низку українських проєктів – Мінекономіки
Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.
«Відбулося засідання ради директорів ЧБТР, на якому, серед іншого, було схвалено фінансування чотирьох проєктів українських компаній: Укргазбанку, Галнафтогазу, Метінвесту та будівництво школи в м. Києві», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що після засідання ради директорів, а саме 18 червня, відбулося 22-ге щорічне засідання ради керуючих Чорноморського банку торгівлі та розвитку під головуванням заступника міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України – торгового представника України Тараса Качки. Він наголосив, що, незважаючи на кризу, ЧБТР продовжує співпрацювати з проектами з високим потенціалом у державному і приватному секторах, та підтримувати економічний розвиток держав-членів.
Від початку діяльності банку в Україні він підтримує реалізацію 47 проєктів на загальну суму в 738,9 млн євро. Зокрема, проєкти зосереджені у таких сферах як споживчий сектор, фінансові установи, промисловість, виробництво товарів масового вжитку, комунальний сектор, телекомунікаційні послуги, енергетика, сировина і матеріали. Так, учасникам засідання презентували звіт щодо функціонування банку у 2019 році, поінформували про казначейські операції та стратегію його фінансування. Також присутні обговорили подальший стратегічний курс ЧБТР в умовах сучасних викликів та визначили бюджет Банку на 2020 рік.
Як повідомлялося, Чорноморський банк торгівлі та розвитку був заснований у 1998 році на підставі відповідної угоди між країнами-членами Чорноморського економічного союзу, підписаної в м. Тбілісі 30 червня 1994 року. Співзасновниками банку стали 11 країн: Албанія, Вірменія, Азербайджан, Болгарія, Грузія, Греція, Молдова, Румунія, Російська Федерація, Туреччина та Україна. ЧБТР покликаний сприяти економічному співробітництву, торгівлі та кооперації країн Чорноморського регіону. Цілями банку є розвиток торговельних зв’язків у регіоні, сприяння реалізації міжнародних проєктів, сприяння іноземним інвестиціям, надання гарантій при розвитку торговельних і економічних відносин на державному рівні і в приватному бізнесі.