Іноземні компанії потроїли запаси газу в українських сховищах
Про це повідомила пресслужба АТ "Укртрансгаз" у Facebook.
"Обсяг газу, який зберігають в Україні іноземні компанії, в червні потроївся - до 2,8 млрд куб. м порівняно з минулорічними показниками. У той же час станом на 17 червня європейські майданчики були на 77% заповнені у порівнянні з середньою цифрою у 52% у цей період року", - йдеться у повідомленні.
За даними Укртрансгазу, торік лише сім іноземних компаній використали українську газову інфраструктуру як варіант зберігання газу. Сьогодні таких компаній щонаменше 54.
«У нас найнижчі ціни на зберігання газу в Європі та дуже привабливі тарифи на транспортування блакитного палива», - прокоментував генеральний директор Укртрансгазу Сергій Олексієнко.
Як повідомляв Укрінформ, Україна може запропонувати Європі підземні сховища для накопичення 10 млрд кубометрів газу на 2020/2021 роки.
Україна закінчила опалювальний сезон 2019/2020 років із рекордними запасами газу. В підземних сховищах на 31 березня 2020 року зберігалося 15,9 млрд кубометрів газу. На початок червня ця цифра зросла до 18,0 млрд кубометрів, це на 57% перевищує минулорічні показники.