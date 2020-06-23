Іноземні компанії потроїли запаси газу в українських сховищах

Протягом червня іноземні компанії втричі збільшили власні запаси газу в підземних сховищах України порівняно з минулорічними показниками. Їх загальний обсяг зріс до 2,8 млрд кубометрів.

Про це повідомила пресслужба АТ "Укртрансгаз" у Facebook.

"Обсяг газу, який зберігають в Україні іноземні компанії, в червні потроївся - до 2,8 млрд куб. м порівняно з минулорічними показниками. У той же час станом на 17 червня європейські майданчики були на 77% заповнені у порівнянні з середньою цифрою у 52% у цей період року", - йдеться у повідомленні.

За даними Укртрансгазу, торік лише сім іноземних компаній використали українську газову інфраструктуру як варіант зберігання газу. Сьогодні таких компаній щонаменше 54.

«У нас найнижчі ціни на зберігання газу в Європі та дуже привабливі тарифи на транспортування блакитного палива», - прокоментував генеральний директор Укртрансгазу Сергій Олексієнко.

Як повідомляв Укрінформ, Україна може запропонувати Європі підземні сховища для накопичення 10 млрд кубометрів газу на 2020/2021 роки.

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Україна закінчила опалювальний сезон 2019/2020 років із рекордними запасами газу. В підземних сховищах на 31 березня 2020 року зберігалося 15,9 млрд кубометрів газу. На початок червня ця цифра зросла до 18,0 млрд кубометрів, це на 57% перевищує минулорічні показники.