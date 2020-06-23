Гендиректором СЕТАМ став Олександр Мамро

Генеральний директор державного підприємства “СЕТАМ” Олександр Мамро 22 червня став до виконання посадових обовʼязків.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства юстиції України.

“Відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 19.06.2020 № 2060/к та наказу державного підприємства «СЕТАМ» від 22.06.2020 № 116-к Мамро Олександр Олександрович став до виконання обовʼязків генерального директора державного підприємства «СЕТАМ» на умовах контракту з 22 червня 2020 року”, - ідеться у повідомленні.

Як зазначив гендиректор, основними пріоритетами для нього є "підвищення ефективності роботи підприємства, боротьба з корупцією та повернення довіри до державних органів та СЕТАМ зокрема”.

Олександр Мамро народився с. Очеретяне Кагарлицького району Київської області.

У 2003 році закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка, у 2005 році здобув другу вищу, юридичну, освіту в Академії Державної податкової служби України.

У 2000-2004 роках працював помічником народного депутата (Народний Рух України), захищаючи права студентів.

З 2004 по 2009 Мамро працював в юридичному відділі, Управлінні оперативно-правового супроводження матеріалів податкової служби в судових установах Управління податкової міліції Державної податкової адміністрації міста Києва.

У 2009-2012 рр. очолював юридичне управління ТОВ «Євро Лізинг».

У період 2012-2019 рр.– засновник/директор юридичної компанії “Тріпл Сі”, учасник асоціації лізингодавців України.

З 13 березня 2020 року був в.о. гендиректора ДП “СЕТАМ”.

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Як повідомлялося, у лютому 2020 року Віктор Вишньов заявив про намір звернутися до Міністерства юстиції України з проханням про добровільне розірвання контракту з ним як з керівником державного підприємства “СЕТАМ”.