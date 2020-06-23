Стало відомо про кількість рейсів на сьогодні в аеропортах Києва

У міжнародному аеропорту "Київ" імені Ігоря Сікорського (Жуляни) на вівторок, 23 червня, заплановано 16 рейсів на виліт та приліт.

Про це свідчить інформація на онлайн-табло аеропорту.

Зокрема, 23 червня відбулися вильоти до Мінська (Білорусь), Біллунда (Данія), Афін (Греція), Берліна (Німеччина) та плануються вильоти до Нюрнберга (Німеччина), Ганновера (Німеччина) і Запоріжжя.

У вівторок до аеропорту "Київ" вже прибули літаки із Лейпцига (Німеччина), Копенгагена (Данія), Кельна (Німеччина), Запоріжжя та очікується прибуття рейсів із Берліна, Нюрнберга, Афін, Біллунда, Мінська.

Згідно з онлайн-табло, в аеропорту "Київ" на 23 червня не скасовано жодного рейсу.

У міжнародного аеропорту "Бориспіль", на 23 червня заплановано 28 рейсів.

Зокрема, згідно з онлайн-табло, заплановані вильоти до Амстердама (Нідерланди), Мінська. У "Борисполі" на 23 червня також заплановані міжнародні рейси до Гельсінки (Фінляндія) - два рейси, Праги (Чехія), Франкфурта (Німеччина), Вільнюса (Литва), Мінська (два рейси).

Крім того, заплановані на виліт внутрішні рейси до Дніпра (два рейси), Одеси, Львова та Харкова.

Крім того, 23 червня в "Бориспіль" прилетіли літаки з Мінська, Дніпра, Одеси, Харкова. Також очікується прибуття рейсів з Нью-Йорка (США), Праги, Делі (Індія), Франкфурта, Каїра (Єгипет), Амстердама (Нідерланди), Мінська.

23 червня "Бориспіль" також здійснить обслуговування внутрішніх рейсів зі Львова, Дніпра, Одеси.

Згідно з інформацією онлайн-табло, 23 червня у "Борисполі" не скасовано жодного рейсу.

Як повідомлялося, у міжнародному аеропорту "Київ" імені Ігоря Сікорського (Жуляни) у понеділок, 22 червня, здійснено 21 рейс на виліт та приліт, а в аеропорту "Бориспіль" - 39 рейсів.

В Україні з 15 червня відновилося міжнародне регулярне пасажирське авіасполучення після кількох місяців перерви, пов’язаної з карантином через епідемію коронавірусу. Відновлення внутрішнього авіаційного сполучення відбулося 5 червня.

Уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське і міжобласне автомобільне, залізничне і авіасполучення. З 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, в тому числі авіаційного.

Нині в Україні до 31 липня діє адаптивний карантин. Тобто, обмежувальні заходи поступово пом’якшують залежно від епідемічної ситуації в кожному регіоні.