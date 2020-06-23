ВАКС переніс розгляд справи Насірова

Засідання у справі за обвинуваченням ексголови Державної фіскальної служби та керівника департаменту ДФС перенесли на 24 червня.

Про це повідомляє пресслужба ВАКС у Facebook.

“Засідання у справі за обвинуваченням ексголови Державної фіскальної служби та керівника департаменту ДФС переноситься. Причина - один із суддів з колегії - Ногачевський В.В., орієнтовно до 08:30 24 червня перебуватиме у нарадчій кімнаті для ухвалення рішення у іншій справі”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наступне судове засідання у цій справі заплановане на 14:00 24 червня.

Як повідомлялося, колишнього главу ДФС Романа Насірова та керівника Департаменту ДФС Володимира Новікова обвинувачують у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.

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Крім того, Насірову інкримінують скоєння злочину, передбаченого ч. 2 ст. 366 (службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки) КК України.

За версією слідства, в період 2015-2016 рр. Насіров дозволив компаніям депутата Олександра Онищенка не сплачувати державі рентну плату за користування надрами. Ці дії Насірова, за даними слідства, завдали державі збитків на суму понад 2 млрд гривень.

Володимир Новіков був затриманий 30 березня 2017 року. Солом’янський райсуд столиці обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 28 травня із можливістю внесення застави у розмірі 8 млн грн. Пізніше він вніс гроші і вийшов на волю.