Фонд гарантування минулого тижня продав активи 4 банків на 46 мільйонів

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб минулого тижня на 46,46 млн грн продав активи 4 банків, що перебувають в управлінні Фонду.

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

"Протягом минулого тижня (15.06. – 19.06.2020) відбувся продаж активів 4 банків, що перебувають в управлінні Фонду, на загальну суму 46,46 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Із них на суму 42,08 млн грн відбулися аукціони з продажу прав вимоги за кредитами та на суму 1,65 млн грн – з реалізації основних засобів банків. Крім того, 0,01 млн грн отримано у результаті безпосереднього продажу майна банків, 2,72 млн грн – від продажу дебіторської заборгованості перед банками.

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Як повідомляв Укрінформ, протягом минулого тижня Фонд гарантування планував продати активи банків, що ліквідуються, на 1,34 млрд грн.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб на поточному тижні планує продати активи банків, що перебувають в управлінні Фонду, на 7,232 млрд грн.

Із них на суму 2 988,49 млн грн виставлено права вимоги за кредитами, та на суму 135,99 млн грн – нерухоме майно, земельні ділянки та інші основні засоби банків. Крім того, дебіторська заборгованість перед банками торгуватиметься за 3 866,15 млн грн, 241,36 млн грн – від реалізації активів групи «цінні папери/корпоративні права».