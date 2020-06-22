Протягом найближчого тижня гривня зміцниться - експерти

На цьому тижні очікується зниження курсу долара до гривні, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 26,3/26,6 грн.

Про це йдеться в щотижневому прогнозі компанії "Альпарі", який є в розпорядженні Укрінформу.

"Протягом найближчого тижня ми очікуємо зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень поблизу 26,5 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 26,3 / 26,6 грн", - йдеться в повідомленні.

В Альпарі зазначають, що за минулий тиждень курс долара до гривні помірно знизився на всіх сегментах валютного ринку на 0,6-0,8%.

Так, з минулого вівторка офіційний курс долара США, встановлений НБУ, знизився з 26,82 грн до 26,60 грн (-0,8%).

За заявою міністра фінансів Сергія Марченка, економічна ситуація в Україні не сприяє зміцненню курсу гривні до долара в поточному році. Якби НБУ в березні не втримав ситуацію, то курс міг би підскочити до 35 або навіть 40 грн за долар.

Міністр нагадав, що в держбюджеті на поточний рік закладено курс на рівні 30 грн за долар. За його словами, при фактичному курсі долара нижче 30 грн втрачається частина доходів від митниці, від імпортного ПДВ, які прив'язані до курсу. З іншого боку, з'являється певна економія на обслуговуванні зовнішнього боргу, яка не покриває інших втрат.