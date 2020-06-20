Мотор Січ скасувала рейси з Запоріжжя в Мінськ і Київ

У зв'язку зі складною епідситуацією, викликаною поширенням гострого респіраторного захворювання COVID-19, авіакомпанія Мотор Січ вносить зміни до розкладу регулярних рейсів.

Відповідна інформація опублікована на сайті авіакомпанії.

"Рейси між Запоріжжям і Мінськом скасовано на період з 1 по 16 липня. Про точну дату відновлення польотів на даному маршруті буде повідомлено додатково. Рейси М9 208 за маршрутом Київ-Запоріжжя щосуботи й М9 207 за маршрутом Запоріжжя - Київ щонеділі скасовано на період з 20 червня по 24 жовтня 2020 року", - йдеться в повідомленні.

Пасажирів, у яких є квитки на скасовані рейси, просять звернутися до контактного центру авіакомпанії або до туристичного агентства, де був придбаний авіаквиток, для врегулювання питань повернення коштів за придбаний квиток або перенесення вильоту на більш пізню дату.

Як повідомлялося, в червні в Україні встановлено нові антирекорди щодо захворюваності на COVID-19. Станом на 19 червня за добу коронавірус підтвердили у 921 людини, на ранок 20 червня кількість нових зареєстрованих випадків - 841. Всього підтверджено 35 825 випадків COVID-19.