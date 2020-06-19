Президент ввів Горбуліна до складу наглядової ради Укроборонпрому
Відповідний указ оприлюднено на сайті глави держави.
"...Призначити членом наглядової ради Державного концерну "Укроборонпром" Горбуліна Володимира Павловича - першого віцепрезидента Національної академії наук України (за згодою)", - йдеться у документі.
Водночас, цим указом припинено повноваження члена наглядової ради Укроборонпрому Андрія Єрмака, який зараз очолює Офіс Президента.
Зазначається, що рішення ухвалено відповідно до статті 5 Закону України "Про особливості управління об'єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі".
Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Як повідомлялося, Андрій Єрмак був призначений членом наглядової ради Державного концерну "Укроборонпром" у жовтні 2019 року.