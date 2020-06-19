Президент ввів Горбуліна до складу наглядової ради Укроборонпрому

Президент Володимир Зеленський призначив першого віцепрезидента Національної академії наук Володимира Горбуліна членом наглядової ради ДК "Укроборонпром" (за згодою).

Відповідний указ оприлюднено на сайті глави держави.

"...Призначити членом наглядової ради Державного концерну "Укроборонпром" Горбуліна Володимира Павловича - першого віцепрезидента Національної академії наук України (за згодою)", - йдеться у документі.

Водночас, цим указом припинено повноваження члена наглядової ради Укроборонпрому Андрія Єрмака, який зараз очолює Офіс Президента.

Зазначається, що рішення ухвалено відповідно до статті 5 Закону України "Про особливості управління об'єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі".

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Як повідомлялося, Андрій Єрмак був призначений членом наглядової ради Державного концерну "Укроборонпром" у жовтні 2019 року.