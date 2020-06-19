Міненерго заявило про позаплановий аудит на шахті «Краснолиманська»

Міністерство енергетики занепокоєне кризовою ситуацією у ДП «Вугільна компанія «Краснолиманська», зокрема, через заборгованість із заробітної плати та проблемні відносини між держпідприємством та приватною структурою - ТОВ «Краснолиманське».

Про це повідомляє пресслужба міністерства 19 червня.

"Міністерство (енергетики - ред.) прийняло рішення щодо проведення позапланового аудиту діяльності ДП «ВК «Краснолиманська». За його результатами, зокрема, буде визначено доцільність перебування керівника шахти на займаній посаді.

Буде перевірено відносини між державним підприємством та приватною структурою, що здійснює видобуток вугілля на полі шахти «Краснолиманська». За результатами міністерство прийме низку рішень та рекомендацій стосовно покращення фінансово-економічного стану державного підприємства", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ситуація на шахті «Краснолиманська» має бути вирішена якнайшвидше, і міністерство вживатиме всіх заходів для сприяння цьому.

"Найголовніші питання – виплата боргів із заробітної плати та зниження соціальної напруги у колективі (шахти "Краснолиманська" - ред.). Уряд вже прийняв рішення про пріоритетне використання вітчизняного вугілля тепловою генерацією. Крім того, державна компанія «Центренерго» складе графік виплат держшахтам. Це сприятиме погашенню заборгованостей, які виникли через політику попереднього керівництва генеруючої компанії», – цитує пресслужба в. о. міністра енергетики Ольгу Буславець.

Як повідомляв Укрінформ, уряд може ініціювати порушення кримінальної справи за невиплату зарплати робітникам шахти "Краснолиманська", якщо це питання не вирішиться найближчими днями. Про це під час засідання уряду 10 червня сказав Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Виконуюча обов’язки міністра енергетики Ольга Буславець пояснила, що борг перед шахтарями сформувало приватне підприємство, бюджет таких боргів не має.

За її словами, шахта "Краснолиманська" була 8 років тому передана на приватизацію, однак цього не відбулося, й шахта перебуває у сфері управління Міненерго. Заборгованості з бюджету немає, видобуток відбувається на приватних пластах, тому виплата заробітної плати має відбуватися від ТОВ, пояснила Буславець.

За даними позафракційного народного депутата Руслана Требушкіна, впродовж кількох місяців працівники шахти "Краснолиманська", що на Донеччині, не отримують зарплати, сума заборгованості перевищила вже 100 млн грн.